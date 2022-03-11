　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腦遭鋼筋貫穿奇蹟存活有先例　劉邦友血案倖存者鄧文昌肢體半癱

▲發生於26年前桃園縣長劉邦友官邸血案現場，目前已成為桃園市警局警政大樓。（圖／記者沈繼昌攝）

▲發生於26年前桃園縣長劉邦友官邸血案現場，目前已成為桃園市警局警政大樓。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市一名建築工人在工地跌倒，不慎右眼遭30公分長鋼筋貫穿整個大腦，經醫療團隊動了三次手術才奇蹟似地從鬼門關救回，目前仍有認知、失語等後遺症；無獨有偶，前桃園縣長劉邦友官邸血案中唯一倖存的縣議員鄧文昌，則因槍傷遭貫穿腦部，當年操刀的林口長庚醫院主治醫師張承能指出，腦部遭貫穿能存活案例極少，鄧文昌是其一，雖能幸運存活，但有嚴重表達、理解方面障礙，仍需依靠家人照顧。

針對高雄工人在工地不慎滑倒，當時臉部朝下被長達30公分鋼筋從右眼眶插入，整個大腦被鋼筋刺穿，直到後腦勺顱骨才卡住，緊急送醫後，醫療團隊沒有放棄，經過三顱內大手術，總算將他從鬼門關前救回，經過3個多月住院後已出院，但仍有認知等後遺症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

類似個案中，以26年前發生於桃園縣長劉邦友官邸血案最為著名，其中僅存生還者前議員鄧文昌，當時其頭部遭歹徒開槍射穿，子彈擊碎顱底骨再穿越大腦額葉、顳葉與頂葉，這與高雄建築工人被鋼筋穿腦路徑幾乎一致。

根據當年操刀的林口長庚醫院神經外科資深顧問張承能醫師指出，高雄這名建築工人腦傷位置與鄧文昌相當類似，能救回來已是難得個案，但未來要能生活自理可能很困難。

張承能舉例，子彈或鋼筋在貫穿腦部過程，一定會造成腦神經嚴重傷害，以鄧文昌腦部槍傷為例，雖經多年復健，但其右手、右腳仍呈現癱瘓狀態，雖然會認人，其因語言功能受損，幾乎無法對話，也沒辦法生活自理，吃飯、如廁等都需家人幫忙照顧。

張承能強調，鄧文昌雖已恢復意識，但有嚴重表達、書寫和理解方面障礙，簡單來說，他認得出我，但沒辦法說出來，如同一台電腦有螢幕、鍵盤，也能運作，但就是無法表達與溝通。

▲聯新國際醫院神經外科醫師陳宏龍說，曾遇過遭釘槍鋼釘打入腦部急救個案，讓他印象深刻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯新國際醫院神經外科醫師陳宏龍說，曾遇過遭釘槍鋼釘打入腦部急救個案，讓他印象深刻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

聯新國際醫院神經外科醫師陳宏龍指出，曾經在急診遇過在工作時不慎被釘槍打入腦部急救個案，患者腦部被插入鋼釘送往急診室搶救。腦傷通常只要不傷到腦幹、大神經與大血管，較無即時生命危險，急診時要做緊急處置與穩定生命現象後，會立即開刀進行異物取出及減壓手術，異物取出後再進行縫合傷口手術，後續就以抗生素治療與觀察有無出血反應，此類病患必須做到預防感染發炎。

【更多新聞】

►國民黨中常委傳換票賄選風波　朱立倫：為防弊才分區選舉

►吳斯懷質疑南韓裝反飛彈挑釁陸方　鄭文燦：這不像將軍該說的話

►桃園美福倉儲工廠暗夜大火　悶燒逾10小時...警消持續灌救

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／拍片劇組2人宣告死亡　《賽德克巴萊》取景地墜谷意外
蟹膏是精液！「10絕頂美食」真實身分曝　網嚇瘋：不敢吃了
雲端發票500元獎　加開65萬組！
吳姍儒新婚從美國返台隔離！　素顏「泛淚想哭」陷低潮
台中爆發槍戰！血濺街頭趴2排現場畫面曝
「大S老公」具俊曄來台　首發文了！
詭異絕命車禍　男騎士猛撞遊覽車重傷亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園連6天本土+0　鄭文燦：3所學校635名師生採檢均陰性

不穿內衣是性暗示？女大生遭男室友「勸2件事」：會被刺激的

蟹膏是精液！「10樣絕頂美食」真實身分爆衝擊　網嚇瘋：不敢吃了

5生肖「中年遇貴人」！運勢越來越旺...事業財運一路飆升

提升醫療品質新量能　成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心啟用

台大學生會聲援烏克蘭　譴責俄羅斯入侵「籲增強對俄制裁力道」

你也中了嗎？網熱議10大分手理由　第一難熬釣出悲痛經歷

準婆婆嗆「到底能不能生？」　她已經生過了！網戰翻：難怪擔心

意外見女友家人與「RR牌豪車」合照　驚人身分曝！網嗨翻：是真愛

腦遭鋼筋貫穿奇蹟存活有先例　劉邦友血案倖存者鄧文昌肢體半癱

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

桃園連6天本土+0　鄭文燦：3所學校635名師生採檢均陰性

不穿內衣是性暗示？女大生遭男室友「勸2件事」：會被刺激的

蟹膏是精液！「10樣絕頂美食」真實身分爆衝擊　網嚇瘋：不敢吃了

5生肖「中年遇貴人」！運勢越來越旺...事業財運一路飆升

提升醫療品質新量能　成大醫院高壓氧暨傷口整合治療中心啟用

台大學生會聲援烏克蘭　譴責俄羅斯入侵「籲增強對俄制裁力道」

你也中了嗎？網熱議10大分手理由　第一難熬釣出悲痛經歷

準婆婆嗆「到底能不能生？」　她已經生過了！網戰翻：難怪擔心

意外見女友家人與「RR牌豪車」合照　驚人身分曝！網嗨翻：是真愛

腦遭鋼筋貫穿奇蹟存活有先例　劉邦友血案倖存者鄧文昌肢體半癱

白頭髮「拔一根長三根？」醫搖頭：和毛囊有關　2撇步擁有烏黑秀髮

我在基輔唯一駐外單位貿協台貿中心　四波烏克蘭撤僑行動撤離55人

未登記視聽歌唱業卡拉OK營業場所　違反噪音管制法最高罰3萬元

ROSÉ包緊緊藏不住S曲線　Tiffany珠寶助攻當魅力女神

香港疫情持續爆！　TVB擬召「演員、劇組全體關3周」隔離式開工

快訊／《賽德克巴萊》取景地傳墜谷意外！拍片劇組2人宣告不治

林美照驚爆聲帶手術失敗「娃娃音沒了」！二次動刀才能說話

東縣成為全台首支國家級中型搜救隊伍　消防署今頒證

台灣不缺電？柯文哲調資料　北市22處重大建案遭限電

最後機會！　桃園未登記工廠就地合法只到3／19日

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

教召開無敵星星要全休　醫官憶：那畫面好興奮

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

快訊／本土+7！雙北現不明感染源家庭群聚

台灣隔68天本土+0　他揭就靠「1個字」

8歲女寫信求小英　想留在台灣

今晨10.9℃！變天時間曝光　鋒面掃過帶雨來

極地渦漩橫掃烏俄　未來72小時開戰最嚴峻時刻

台南府城「60年老店」無預警熄燈！經典「台式馬卡龍」沒了

2時段急凍　鋒面雨彈襲台時間曝

8歲童「我想留台灣，離開會心碎」！呂秋遠提9關鍵

「39杯手搖飲沒買袋子」外送哥拚了！結局驚呆

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

台南+4！擴大匡列304人　確診足跡曝

更多熱門

相關新聞

工人維修天車遭電死原因曝　高市勞工局勒令停工

工人維修天車遭電死原因曝　高市勞工局勒令停工

高雄小港區小港區永光街一家工廠 ，一名44歲林姓男子4日上午維修電動天車時不慎觸電，當場沒有生命跡象，送醫搶救30分鐘仍不治。高市府勞工局表示，初步檢查發現該維修作業並未事先斷電，研判可能是致災原因，目前已勒令該維修作業停工。

官邸血案發生　桃園政壇生態丕變

官邸血案發生　桃園政壇生態丕變

劉邦友官邸血案　「兇手長這樣」

劉邦友官邸血案　「兇手長這樣」

劉邦友官邸血案攸關八條人命 重啟調查仍受高度關注

劉邦友官邸血案攸關八條人命 重啟調查仍受高度關注

劉邦友官邸「9響8命」20年未破　

劉邦友官邸「9響8命」20年未破　

關鍵字：

高雄工人鋼筋貫穿劉邦友官邸血案鄧文昌長庚醫院醫師聯新國際醫師

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

「暫停車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位嗎

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面