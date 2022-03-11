腦遭鋼筋貫穿奇蹟存活有先例　劉邦友血案倖存者鄧文昌肢體半癱

▲發生於26年前桃園縣長劉邦友官邸血案現場，目前已成為桃園市警局警政大樓。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市一名建築工人在工地跌倒，不慎右眼遭30公分長鋼筋貫穿整個大腦，經醫療團隊動了三次手術才奇蹟似地從鬼門關救回，目前仍有認知、失語等後遺症；無獨有偶，前桃園縣長劉邦友官邸血案中唯一倖存的縣議員鄧文昌，則因槍傷遭貫穿腦部，當年操刀的林口長庚醫院主治醫師張承能指出，腦部遭貫穿能存活案例極少，鄧文昌是其一，雖能幸運存活，但有嚴重表達、理解方面障礙，仍需依靠家人照顧。

針對高雄工人在工地不慎滑倒，當時臉部朝下被長達30公分鋼筋從右眼眶插入，整個大腦被鋼筋刺穿，直到後腦勺顱骨才卡住，緊急送醫後，醫療團隊沒有放棄，經過三顱內大手術，總算將他從鬼門關前救回，經過3個多月住院後已出院，但仍有認知等後遺症。

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類似個案中，以26年前發生於桃園縣長劉邦友官邸血案最為著名，其中僅存生還者前議員鄧文昌，當時其頭部遭歹徒開槍射穿，子彈擊碎顱底骨再穿越大腦額葉、顳葉與頂葉，這與高雄建築工人被鋼筋穿腦路徑幾乎一致。

根據當年操刀的林口長庚醫院神經外科資深顧問張承能醫師指出，高雄這名建築工人腦傷位置與鄧文昌相當類似，能救回來已是難得個案，但未來要能生活自理可能很困難。

張承能舉例，子彈或鋼筋在貫穿腦部過程，一定會造成腦神經嚴重傷害，以鄧文昌腦部槍傷為例，雖經多年復健，但其右手、右腳仍呈現癱瘓狀態，雖然會認人，其因語言功能受損，幾乎無法對話，也沒辦法生活自理，吃飯、如廁等都需家人幫忙照顧。

張承能強調，鄧文昌雖已恢復意識，但有嚴重表達、書寫和理解方面障礙，簡單來說，他認得出我，但沒辦法說出來，如同一台電腦有螢幕、鍵盤，也能運作，但就是無法表達與溝通。

▲聯新國際醫院神經外科醫師陳宏龍說，曾遇過遭釘槍鋼釘打入腦部急救個案，讓他印象深刻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

聯新國際醫院神經外科醫師陳宏龍指出，曾經在急診遇過在工作時不慎被釘槍打入腦部急救個案，患者腦部被插入鋼釘送往急診室搶救。腦傷通常只要不傷到腦幹、大神經與大血管，較無即時生命危險，急診時要做緊急處置與穩定生命現象後，會立即開刀進行異物取出及減壓手術，異物取出後再進行縫合傷口手術，後續就以抗生素治療與觀察有無出血反應，此類病患必須做到預防感染發炎。

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