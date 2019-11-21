漸漸被遺忘黑暗歷史！1121官邸血案　引發桃園政壇生態丕變

▲昔日劉邦友官邸，於血案發生後重建為第二警政大樓。（圖／擷取自googleMap）

記者楊淑媛／桃園報導

那一宗，被喻為全台最兇殘、改變桃園政壇生態的血案，如今漸已被遺忘！桃園市選委會受理2020立委參選人登記第4天，只有2名參選人完成登記，選委會較前3天來得冷清，曾參與政壇的選委會A委員指出，今（1121日）是劉邦友官邸血案23年，該案發生後，由呂秀蓮拿下補選縣長，自此桃園政壇生態丕變，唯血案迄今未破，令心遺憾！

該政壇人士憶起，1996年11月21日、位於現今市府大樓旁、在有警衛的劉邦友縣長官邸，發現一起兇殘的血案，震驚各界；一入官邸後在門道旁、負有把關來客責任的小小官邸警衛室，竟有包括時任縣長劉邦友在內的9人，遭到行刑式的槍擊頭部，造成8死一重傷重大命案，只有時任縣議員的鄧文昌在急救後死裡逃生，不過也因頭部受到槍擊而失去記憶，對血案的發生及歹徒如何、為何作案？無法給予警方在破案方面有重要幫助。

該起命案的發生，國民籍的劉邦友縣長和當天到官邸造訪者，為何遭集體行刑式的屠殺？歹徒行兇動機迄今各方仍揣測紛紛，但劉邦友遇害後，引發縣長補選，由民進黨的呂秀蓮當選，打破以往藍大於綠的桃園政壇生態，使呂秀蓮成為首位民進黨籍的桃園縣長，呂秀蓮並於擔任桃園縣長期間，獲民進黨提名和陳水扁搭配競選正、副總統，於2,000年當選副總統。

劉邦友官邸血案發生迄今23年，昔日官邸已重建為第二警政大樓。據悉，因血案過於兇殘，命案發生後的官邸靈異事件頻傳，市府只好整個官邸重新打掉，重建為「氣場旺的」的警政大樓。

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