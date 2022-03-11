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習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

▲▼北京冬季奧運2022、習近平、普丁 。（圖／路透社）

▲大陸國家主席習近平 。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

南韓總統大選結束，尹錫悅以不到1%的票數差距當選第20屆總統。大陸國家主席習近平昨（10）日致電，祝賀尹錫悅當選。習近平表示，中韓互為近鄰和重要合作夥伴，「建交以來，中韓關係快速發展，給兩國人民帶來實實在在的利益，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。」

▲▼南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／CFP）

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／CFP）

習近平強調，今年是中韓建交30週年，對兩國關係具有重要意義，「中方願同韓方秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。」

據了解，尹錫悅在競選期間曾提出，未來希望能在境內部署新的薩德（THAAD）飛彈防禦系統，同時，恢復美韓實體軍演及加入三四五聯盟（美日韓同盟、四方安全會議及五眼聯盟）等政策性喊話，被外界視為「對華態度」強硬派。

在對外關係上，尹錫悅先是在宣布勝選後5小時內與美國總統拜登（Joe Biden）通話，同時也與日本首相岸田文雄通話，釋出加強美、日、韓三邊更加緊密關係的訊號。

尹錫悅在勝選記者會上表示，未來將發展基於「相互尊重」的中韓關係，習近平也在賀電中強調，中韓互為近鄰和重要合作夥伴，願與南韓秉持建交初心，深化友好合作，推動戰略合作夥伴關係行穩致遠。
 

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