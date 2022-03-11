台南防疫不鬆懈　黃偉哲視察鹽水快篩站情況

▲為了防治鹽水區疫情繼續擴大，台南市政府特別在鹽水區加開快篩站場次，供鹽水區居民免費進行快篩，台南市長黃偉哲11日早上也前往鹽水區衛生所快篩站視察情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了防治鹽水區疫情繼續擴大，台南市政府特別在鹽水區加開快篩站場次，供鹽水區居民免費進行快篩，台南市長黃偉哲11日早上也前往鹽水區衛生所快篩站視察情況，並向快篩站辛苦的醫療人員致意。

市長黃偉哲上午9時多抵達鹽水區快篩站，現場已有民眾陸續排隊依序進行篩檢。民眾前往快篩站需要攜帶身分證及健保卡，篩檢後在現場等候醫護人員通知篩檢結果，若結果為陰性，即可離開。

黃偉哲表示，快篩可以幫助抓出隱形的感染鏈，因此希望民眾務必多加配合，希望經過這波防疫措施，能夠讓這次的疫情趕快退散。

黃偉哲市長說，今天來到鹽水篩檢站，因為先前爆發北部傳染鏈有連結到台南，所以造成滿多的案例，所以也造成了院內感染的跡象，不過還好初步篩檢我們的醫事人員呈現陰性，除了藥師跟藥師助理之外，那現在要擴大篩檢，我們邀請里長跟社區來做快篩，那相關的公司行號也可以主動來做篩檢，領取快篩回工廠進行篩檢，讓可能的傳染鏈可以現形，那基本上這波的感染已經篩檢了8000多位了，那初步都還好，市府還會一步一步的努力，那最重要的是要篩檢跟打疫苗，請醫護人員多費心，也請民眾多多配合。那中央已祭出打第三劑可以拿500塊，不過這不需要等贈品，自己的健康是自己的，趕快出來打疫苗，不過也謝謝中央跟地方通力合作共同提升疫苗接種率，也謝謝民眾的配合，我們希望讓這波疫情早日平息，能夠早日再次加零。

鹽水區今日及未來幾天，都將持續提供快篩站服務，11日上午8時半到11時在鹽水區衛生所停車場、下午3時半到5時半在大莊天月宮、3/12(六)、3/13(日)全天在鹽水區公所停車場，歡迎鹽水區民眾這幾日攜帶身分證及健保卡前往利用。

黃偉哲也提醒全台南市民盡速施打COVID-19疫苗。自3月10日起至4月10日止，65歲以上民眾及55歲以上具原住民身分者，於南市37區衛生所門診、衛生所設置之接種站及合約醫療院所完成接種COVID-19疫苗第1劑、第2劑及追加劑者，可領取500元以下禮券或禮品；於3月31日前完成接種第1劑、第2劑COVID-19疫苗的18歲以上市民，則可領取200元以下禮券或禮品。若接種院所未發放禮券或禮品，市民可持該院所開立之領取單及黃卡，至該區衛生所補領。