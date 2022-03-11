兒子無照酒駕又拒繳　執行署兩封信…爸爸咬牙一次付清3.7萬

▲新竹一名少年無照酒駕，最後只能由父親出面繳清罰緩。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

法務部執行署新竹分署近日處理2件積欠罰單不繳的個案，兩者分別因不同原因拒繳遭移送強制執行，不過分署調查後發現，兩案情節並不相同，因此對兩案分別進行不同措施，其中一名生活困頓的男子也可以透過分期償還的繳清款項。

新竹一名馮姓少年無照又酒駕，被裁處3萬7500元罰鍰，罰單送給少年父親後，父親卻置之不理，罰緩積欠被移送行政執行署進行強制執行。

新竹分署清查少年名下財產，發現少年健保投保在法務部矯正署，原來少年正因公共危險在勵志中學接受感化教育。分署隨即扣押少年的保管金及勞作金債權，由於少年尚未成年，扣押命令除送達給校方，還須送交少年父親，少年父親擔心兒子在學校會沒有生活費，才主動與新竹分署聯繫表示願意為兒子繳清罰鍰，並在隔日前往一次繳清。

▲民眾若收到本分署催繳通知後應速繳納欠款，倘經濟困難無法一次完繳者，可與承辦人員洽辦分期繳納手續，以免財產遭到強制執行。

另有一位40歲何姓男子，因無照駕駛又拒絕酒測，遭裁罰18萬元罰鍰，何姓一開始申請分期，結果繳了一期就沒有下文，新竹區監理所同樣將案移送新竹分署執行。

男子表示，一家人是原住民，早期都在家中幫忙照顧年邁的外公，及幫母親做生意，所以才一直沒有去考駕照，目前在工廠工作，薪水3萬多元，協商希望可以每個月繳1萬5000元清償，在母親擔保下，新竹分署審酌男子經濟狀況，並基於憲法保障原住民經濟生活之精神，同意讓男子分期。

新竹分署呼籲，民眾若收到本分署催繳通知後應速繳納欠款，倘經濟困難無法一次完繳者，可與新竹分署承辦人員洽辦分期繳納手續，以免財產遭到強制執行，造成個人與家人的不便。

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