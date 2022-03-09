酒駕防制教育修法　吊銷駕照2次須自費接受酒癮治療

▲酒駕上課 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

酒駕防制教育將修法，吊銷駕照2次須接受酒癮治療，且需自行負擔酒駕防制教育訓練費用新台幣2800元、酒癮治療費等費用，在考取駕照後，也必需限駕駛車輛點火自動鎖定裝置車輛，酒精鎖裝置費用也是由駕駛人自行負擔，屏東監理站再次呼籲民眾酒後不開車，共同維護行車安全。

屏東監理站表示，2020年3月1日起汽車駕駛人曾依道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款、第2項至第5項規定受吊銷駕駛執照處分者，應於重新申請考領駕駛執照前1年內完成2天15小時酒駕防制教育訓練，始得報考，違反規定達3次以上者，於重新申請考領駕駛執照前，除依前項規定完成酒駕防制教育訓練外，應至中央衛生主管機關評鑑合格之醫療機構接受12個月且至少12次之酒癮評估治療，並取得完成證明書。

由於酒駕肇事事故皆造成嚴重財物及無辜生命犧牲、無數家庭的破碎，近期為有效防制酒後駕車行為，於1月28日總統華總一義字第11100012091號令修正公布道路交通管理處罰條例第35、35-1條條文並實施。

為有效防制酒後駕車行為，交通部即將修法將曾違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款、第2項至第5項規定規定達「2次」以上者即須接受接受酒癮評估治療。為服務重新申請考領駕照之民眾，該監理站於年3月14、15日及19、20日開設酒駕防制教育課程，讓民眾能於規定修正施行前完成酒駕防制教育及考照。

站長羅振瑞表示，依規定參加酒駕防制教育重新考照之駕駛人，除需自行負擔酒駕防制教育訓練費用新台幣2800元、酒癮治療費等，考取駕照後，駕駛人也必需限駕駛車輛點火自動鎖定裝置車輛，酒精鎖裝置費用也是由駕駛人自行負擔。籲請民眾「酒後不開車、開車不喝酒」，共同維護行車安全。