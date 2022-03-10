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高雄長髮女3度酒駕　雙手合十跪求警「我不想被關」

▲▼旗山女子酒駕跪求放她一馬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲唐姓女子（左）雙手合十拜託警察放她一馬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「拜託啦！我不想被關！」高雄市旗山區一名唐姓女子（30歲）8日晚間因心情不好，騎車外出散心，喝酒解悶後未戴安全帽上路，路上遇到巡邏員警攔查，唐女心虛加速逃逸，逃竄了一段路後還是被警方攔下，曾兩度酒駕被逮的唐女深怕這次被逮可能面臨刑責，跪求哭喊警察放她一馬，但員警依法辦理，酒測後果然酒測值高達0.47毫克，依法送辦。

▲▼旗山女子酒駕跪求放她一馬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲唐女騎車鑽進小巷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警分局建國派出所員警8日夜間11時許，巡邏行經旗山區義德街與中正路口時，發現唐女騎乘機車沒戴安全帽，隨即上前準備攔查時，唐女立即加速逃逸，還仗著在地人的優勢，從大街騎進小巷，鑽來鑽去，但員警也不是省油的燈，最後還是將唐女攔下。

▲▼旗山女子酒駕跪求放她一馬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲唐女酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

唐女一下車，就脫口坦承自己有飲酒，也向員警表示，因為心情不好，所以獨自一人在公園裡喝了幾罐啤酒，僥倖認為公園距離自己家不遠，所以想賭賭看運氣。

唐女得知員警欲對他實施酒測，在現場哭喊跪求，不斷強調「給我一次機會」、「求求你們，可不可以勸導就好」，希望員警可以網開一面，對她法外開恩，但遭到員警嚴正拒絕，當場對她進行酒測值檢測，酒測值為0.47毫克，警方詢後將唐女依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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