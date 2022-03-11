酒駕男台64自撞翻車！一聽路人報警…疾奔400m跳下10層樓高架

記者黃彥傑、陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市台64快速道路今(11日)凌晨2時許傳出車禍，一名王姓男子(32歲)駕駛黑色自小客行經板橋往三重方向、17.6K彎道處時，突然失控自撞翻車，民眾見狀急忙上前關心，但爬出車外的王男眼見路人協助報警，竟一路奔逃400公尺、隨後自10層樓高的高架橋上跳下，令民眾看傻。警方事後在橋下尋獲骨折昏迷的王男，經送醫後發現其酒測值高達1.05mg/L，詳細案情還有待進一步釐清。

▲王男自撞後座車180度翻覆。（圖／民眾提供）



警方調查，當時王男駕車行經台64快速道路17.6K，在過彎時突然失控自撞，整輛車底朝天翻覆，幸王男沒有大礙，自行從駕駛座爬出脫困。路過民眾見狀後急忙停下詢問是否需要協助，並幫忙打電話報警；王一聽後突然向前奔跑，狂奔約400公尺後攀上護欄從10層樓高高架上一躍而下，目擊民眾當場嚇傻。

警消獲報後到場，摸黑在橋下搜索，直到凌晨3時許才在草叢中尋獲王男，當時他已陷入昏迷，隨後立即送往醫院治療。初步檢傷，王男肋骨骨折，且身上還散發出濃濃酒味，經抽血檢測，換算呼氣值高達1.05mg/L。詳細案情還有待王男醒轉後訊問釐清。

▼王男疑似酒駕心虛，竟從10層樓高高架橋上跳下。（圖／民眾提供）