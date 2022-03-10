忍不住「拆開磁扣的快感」　強迫症婦人就是要偷Zara、Uniqlo

▲Zara專櫃示意圖。（圖／路透）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名康姓婦人從2005年起就因偷竊被逮將近10次，每次被逮後她都辯稱有強迫症、偷竊症，所以無法克制不偷，先前法官曾調閱她就診記錄，但認為她不符偷竊症症狀未減刑；去年9、10月她又兩度到漢神巨蛋Zara、Uniqlo專櫃偷衣服，明知道衣服上都有防盜磁扣，還是忍不住要偷，橋頭地院審理後認為她確實患有強迫症，將她分別判處拘役40天和處罰金3萬元。

判決指出，55歲的康姓婦人從2005年開始就連續出現竊盜的行為，2006、2008、2009、2015、2018年都曾因竊盜被逮近10次，每次她都說不是真的要偷，是因為患有憂鬱症、強迫症、偷竊症等身心精神疾病，無法克制不偷。

康姓婦人曾在2015年某次被捕後向法官說「我拆開磁扣會有一種快感」，也說醫生有交代她如果拿了東西後，要記得把東西放回去，希望以這種方式治療她的偷竊症狀，會被抓到是因為忘記放回去，不是存心要偷。

但當時法官將她送鑑定後，認為她並未符合偷竊症病情，精神狀態也未達無法辨識行為違法的程度，因此依法將她判拘30天。

去年8月，康婦再度因偷內衣褲被逮，10天後的9月又出現在漢神巨蛋Zara專櫃偷衣服、髮飾，10月18日則前往Zara、Uniqlo偷牛仔連衣裙和背心，康婦連防盜磁扣都沒拆，就直接走出店外，因而觸發警鈴大作被逮。

她落網坦承犯行說「我知道偷東西是不對的，我有病，我沒有要偷那些衣服！」法官認為她在同一間店連續偷竊多次，實在不該，但考量她坦承犯行，犯後態度良好，且確實罹患自律神經失調、強迫症等憂慮症疾病，將她分別判拘40天及處罰金3萬元。