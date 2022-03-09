UNIQLO驚傳試衣間產子！長髮妹「手拎胎盤」血染滿地　警方急回應

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友爆料稱，位於上海嘉定區嘉亭薈城市生活廣場的優衣庫（UNIQLO）門店，一名女子在試衣間產下嬰兒。一組圖文在網路瘋傳稱，一名女子在優衣庫試衣間產子。照片可見，一名長髮女子懷抱一名新生兒，手中拎著塑料袋疑似胎盤，現場有警員到場處理。

據《南方都市報》報導，據爆料照片顯示，一名女子懷抱嬰兒，試衣間的地面滿地血，旁邊有警員及工作人員。

針對受到關注的「網傳上海一女子在優衣庫試衣間產子」一事，8日晚，優衣庫方面答覆，從警方了解到的消息是，當事人7日在家中產子後打算去醫院，途經百貨時想給孩子買衣服，後來收到當事人求助，工作人員協助其報警。

▲網傳上海一女子在優衣庫試衣間產子。（圖／翻攝自影片）

對於網路相關說法，嘉定區安亭派出所的工作人員表示，網傳內容不屬實，涉事女子系家中產子後進入商鋪為嬰兒買衣服，目前母子已被送醫救治。

網友看後嚇呆稱，「這個新聞每個字我都認識，但是看完我還是滿腦子問號？？？？？」、「好傢伙，優衣庫試衣間從受孕到產子一條龍」、「在家裡直接打電話，救護車上門啊，還自己出來跑，身體真好，腦子不太行」、「在家生的？血淋淋的胎盤就這麼拎手上逛街去了？」、「比生在試衣間還離譜」。