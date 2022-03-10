和毛孩一起同樂！2022桃園綠色生活悠遊節　3／12推親子寵物日

▲2022桃園綠色生活悠遊節舉辦親子寵物日。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期9天的「2022桃園綠色生活悠遊節」活動，即將於13日結束。市府環保局10日表示，本週六(12日)推出「親子寵物日」，下午2點40分在蘆竹區誠聖宮活動會場主舞台，有美容師進行寵物美容教學、寵物認養、寵物健檢等活動，歡迎民眾帶著心愛的毛孩一起來同樂。

「親子寵物日活動」每天都精彩熱鬧，除了讓小朋友與爸爸媽媽也能一起體驗低碳運具及學習環保行動外，當日下午3點也特別邀請到YOYO家族表演，有KIWI姐姐、浣熊哥哥、YOYOMAN及YAMY人偶，要來表演金曲唱跳，並和現場的觀眾及小朋友們互動問答，讓大家在有趣的活動中也能夠對環保及綠能議題有更多的認識。緊接著下午3點30分到5點有一連串的街頭藝人表演，如水晶球雜耍及花式拋瓶等，活動熱鬧精彩不間斷。

環保局指出，2022桃園綠色生活悠遊節活動期間，民眾只要搭乘桃園捷運、活動接駁車、YouBike或自行騎乘自行車到「綠色生活悠遊節」活動會場，還能獲得當日限量的市集折價券。另外，現場掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章(集章點：花海、裝置藝術、主題展間、綠集點市集攤位、電動機車宣導攤位)，就有機會抽中電動機車及新款手機等大獎，每日還有限量小禮可供兌換。