2022綠色生活悠遊節3／5登場　來桃園輕旅行有機會抽大獎

▲2022桃園綠色生活悠遊節。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「2022綠色生活悠遊節」本週六(5)日起登場、迄13日為期9天。市府環保局2日表示，民眾只要在活動期間來到「綠色生活悠遊節」現場，掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章，就有機會抽中電動機車及新款手機等大獎，每日還有限量小禮可供兌換。

環保局表示，為鼓勵民眾搭乘捷運、公車、自行車等低碳運具，用最友善的方式體驗桃園田園風光、欣賞花海，「2022綠色生活悠遊節」，以鄰近機捷A11蘆竹區坑口站的誠聖宮為活動會場，結合廟會傳統文化與綠生活環保教育，邀請大家來桃園輕旅行。

綠色生活悠遊節活動期間，規劃花海地景、廟埕文化、低碳運輸、低碳辦桌、環保夜市、親子表演、星光派對、綠生活展、寵物友善活動及田園風光小旅行等一系列主題，只要是搭乘桃園捷運、活動接駁車或YouBike到活動會場，還能獲得限量的市集折價券。

桃園「2022綠色生活悠遊節」於3月5日安排全國首場電動機車誓師大會、電音三太子及悠騎城市生活的小旅行，讓民眾「騎」求神明好保庇；3月6日有許多適合親子、家庭活動的市集攤位，讓民眾可以享用低碳美食、逛逛綠生活展覽，更設計不少環保遊戲，要讓來到現場的民眾有吃又有玩。另外，在3月12日下午更邀請了小朋友最喜歡的Yoyo家族， 3月13日活動最後一天下午有大會抽獎環節及星光演唱會。