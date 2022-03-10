疫情空調銷售異軍突起　大金推現金回饋「直省7000」

▲大金發表旗下最新款空氣清淨機MCZ70YSCT。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情年讓家電市場更加活絡，空調品牌大金今（3／10）舉辦發表會，展示旗下今年5月即將上市的閃流放電空氣清淨機，號稱對新冠病毒等變異株可抑制其活性，此外脫臭濾網還強調終身免更換，針對空調產品也推出7月底前，特定機種享有2,000元至7,000元不等的現金回饋，並可申請貨物稅退稅2,000元，直接現省近萬元。

大金在台主打的閃流放電功能，為電漿放電技術，讓空氣中氧氣、氮氣互相衝撞，產生具有氧化能力的高速電子，達到分解空氣髒污的效果，今在台發表2款最新空氣清淨機，包括旗艦機種MCZ70YSCT與MC30YSCT空氣清淨機。

具有除濕、加濕與清淨3種功能的旗艦機種MCZ70YSCT，除濕能力為一天9公升、加濕量每小時680毫升，搭載雙閃流放電技術，分解汙染、過敏原及異味、淨化空間及濾網上的細菌，對機體內部，乾燥運轉可進行送風運轉乾燥，抑制黴菌繁殖。對外部空間，強化衣物乾燥可透過大風量及除濕，且一邊乾燥衣物同時清潔房間的空氣。另獨特的水分子脫臭還可自動切換加濕與除濕運轉，去除房間吸附的異味。

此外，旗艦機種MCZ70YSCT採用首創TAFU長效濾網，號稱長達10年不用更換，具有立體3D進氣與自動風向面板，可依照喜好設定四段風向擺動模式，使用度更加靈活。

▲大金最新款空氣清淨機MC30YSCT。

MC30YSCT空氣清淨機也採用大金閃流放電技術，雙邊大量進風設計，出風口潔淨度高，設備運轉時的噪音低，三向氣流過濾也能高效率快速淨化，適用坪數約為7坪，其搭載的靜音HEPA濾網也號稱可使用10年，脫臭濾網也號稱終身免更換，均預計在5月上市，目前售價未定。

在2020年該品牌空氣清淨機銷量已達33000台，2021年銷量達35000台，成長14%，今年目標預計突破4萬台。

近期針對現有空調機種，也推出現金回饋的優惠，消費者在7月底前，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可獲每組2,000元至5,000元不等的現金回饋，VRV mini系列每組也有最高7,000元的現金回饋，另可以申請政府貨物稅退稅2,000元。

Panasonic近期也引進100 倍 nanoe X 科技機種，強調可抑制病毒、PM2.5、黴菌，4月底前推品牌好禮六選一，有德國雙人牌刀具組、美國康寧晶炫透明鍋組、Panasonic DC電風扇、冷萃咖啡機、吸塵器、日本製音波牙刷可選擇。另也可申請政府節能家電貨物稅減免最高2,000元。