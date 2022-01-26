大金閃流放電技術　官方證實可抑制新型冠狀病毒的Delta株等4種變種病毒的活性效果

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日本大金工業與大阪大學--「微生物病研究所--感染機構研究部門」病毒感染控制領域的塩田達雄教授及佐佐木正大助教共同合作，證實了大金工業獨創的閃流放電技術對新型冠狀病毒(SARS-Cov-2)的變種病毒Alpha株、Beta株、Gamma株可達99.9%以上，Delta株可達99.8%以上抑制活性的效果。

大金工業2004年開始，驗證閃流放電技術的效果，在公共機關證實了強毒性禽流感病毒(A型H5N1)及呼吸道融合病毒(RS病毒)、鼠型諾羅病毒(病毒類)、大腸菌及綠膿桿菌(細菌類)，杉樹花粉的過敏物質類及黴菌‧塵蟎的糞便及屍體等60種類以上的效果。2020年7月也證實閃流放電對新型冠狀病毒的既有株99.9%以上抑制活性。此次新增加確認了新型冠狀病毒的變種病毒Alpha株、Beta株、Gamma株在照射閃流放電4小時下，99.9%以上可抑制其活性，Delta株則是99.8%以上抑制其活性。

實驗結果

照射閃流放電4小時後的病毒與自然衰減的狀況相比之下，可99.9%以上抑制Alpha株、Beta株、Gamma株新型冠狀變種病毒的活性，99.8%可抑制Delta株新型冠狀變種病毒的活性。此外，此驗證是利用測試用閃流放電產生裝置進行的實驗結果，並非以實機‧實際使用環境下顯示的效果。



本實證實驗的說明影片

關於閃流放電技術的特色及本實證實驗的實施方法與結果，也在動畫影片中清楚地解說。







評估方法

使用新型冠狀變種病毒株hCoV-19/Japan/QHN002/2020株(Alpha株)、hCoV-19/South Africa/KRISP-EC-K005321/2020株(Beta株)、hCoV-19/Japan/TY7-503/2021株(Gamma株)、hCoV-19/USA/PHC658/2021株(Delta株)進行實證實驗。 在BSL-3設施內的安全操作箱內設置2個約31L的壓克力製盒子，其中1個設置閃流放電裝置。2個盒子內各設置一個擺動器，在擺動器上面放置6孔的培養皿，每個孔各注入0.5mL的病毒液。利用擺動器一邊攪拌6孔培養皿一邊照射閃流放電，1，2，4小時之後回收病毒液，並利用Vero E6/TMPRSS2細胞以TCID50法進行測量病毒力價(viral titer)。

關於閃流放電技術

閃流放電技術是大金工業將閃流放電技術實用化後，以氧化分解有害物質的一種技術。閃流放電是電漿放電的一種，將過去難以安定產生的「高速電子」，成功地使之穩定產生，是一種劃時代的空氣淨化技術。此技術與一般的電漿放電技術(輝光放電)相比，具有強力的氧化分解能力。因此有能持續消除異味、雜菌‧室內汙染物質的甲醛等的效果。



大金工業過去也曾與相關大學及公家研究單位共同合作，進行驗證閃流放電技術對禽流感病毒(A型H5N1)、季節性流感病毒(A型H1N1)、鼠型諾羅病毒、新型冠狀病毒既有株、引起食物中毒的毒素及細菌等有害物質之效果。



