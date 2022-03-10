投資虛擬幣慘賠逼會員出面　2男當場示範「老鼠汁」作法挨告

▲桃園市余姓、吳姓男子2019年間投資MFC平台卻慘賠，約陳姓會員到平鎮區投資教學教室談判，竟將活老鼠丟進果汁機，再倒入舒跑揚言打成老鼠汁請喝恫嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市余姓、吳姓男子2年前投資虛擬幣平台（MFC）慘賠心有不甘，後來與陳姓會員有糾紛，2019年8月間到平鎮區投資教學教室，當場向李姓、王姓等人要求賠償，指稱要陳出面，後來把活老鼠丟進果汁機再倒入舒跑，揚言要請喝老鼠汁恫嚇，事後還上傳開膛破肚等血淋淋照片到群組，要求陳需出面賠償否則就剁手指等語；桃園地檢署複訊後依恐嚇危害安全罪嫌將余、吳提起公訴。

檢警調查，49歲的余姓男子、33歲的吳姓男子因投資虛擬幣平台（MFC）慘賠，因之前與陳姓會員有糾紛而於2019年8月3日下午到平鎮區投資教室，向李姓、王姓會員威嚇，需找出陳姓會員賠償款項，當場將活老鼠丟入果汁機再倒入舒跑，揚言請喝老鼠汁，致使李、王與陳姓會員心生畏懼。

同年月7日下午，余男將開膛剖肚血淋淋照片上傳到LNE群組，還標註王姓男子「你朋友都沒接我電話，我很擔心他的狀況！、我也擔心他想不開，你看看這幾張照片像不像他「我不希望他選擇這條路」等語恐嚇；同年9月8日上午，余陳找到陳姓會員弟弟出面，揚言「陳、李與王等人這些人去分擔，換算起來頂多3、4千萬而已，如果被我找到人我就先剁手指」，再指示陳等人將對話錄影檔案傳給李、王，2人因心生畏懼報警求助。

桃檢複訊時，余男坦承在投資教室將老鼠丟進果汁機等事實，也承認上傳1張火車意外死亡照片到LINE群組，還標註王男名字等事實。吳男也坦承對人恐嚇揚言要剁手指等情事；陳姓會員、李男與王男等證人則指證歷歷，警方則提供公投資教室監視器畫面截圖等佐證；桃檢認為2人因投資失利竟向告訴人追討款項等犯行明確，檢方偵結依恐嚇危害罪嫌將余、吳2人提起公訴。

【更多新聞】

►桃園「高齡勞動力再運用獎勵計畫」 受僱就業90天有萬元獎勵

►桃園八德驚傳怪男「強拉國小女童」！爸媽嚇壞 大叔：只是要問路

►疑產後憂鬱壓力過大悶死2月男嬰 狠媽出庭：我很愛我的小孩