2022礁溪龍潭湖第2屆熱氣球嘉年華　3／26光雕盛宴登場

▲「2022礁溪龍潭湖-第二屆熱氣球嘉年華」，將於3月26日傍晚登場。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2022礁溪龍潭湖-第二屆熱氣球嘉年華」，將於3月26日傍晚登場，活動包含熱氣球繫留體驗-湖畔升空俯瞰龍潭湖美景以及8顆熱氣球夜間光雕音樂會，光雕音樂會除了邀請知名歌手演唱外，還有繽紛熱氣球搭配著炫麗投射燈，照亮整個龍潭湖畔，不同於白天的璀璨色彩變化，美不勝收。礁溪鄉公所歡迎全國民眾於3/26(六)下午至礁溪龍潭湖畔體驗高空觀湖及夜間光雕盛宴，為礁溪優美的山光水色及人文風情留下美麗的印記。

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礁溪鄉公所表示，「2022礁溪龍潭湖-第二屆熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗的時間為3月26日(六)下午16:00-18:00（視現場氣候狀況調整），民眾可於14:30至熱氣球服務台排隊報名，並完成繳費（搭乘費用每人500元），即可搭乘熱氣球繫留，每人限領一張搭乘憑證，若遇天候影響無法搭乘，全額退費。

而活動之一的夜間光雕音樂會（18:30~20:30）則邀請到明日之星、台灣那麼旺及超級紅人榜選秀歌手演出，3顆7層樓高之立球及5顆2層樓高的迷你球，搭配雷射燈光、音樂伴奏，點燃熱情！從不同的角度拍攝熱氣球冉冉升空的畫面，一張張如畫的美照，將是這次活動最好的紀念品，歡迎全國民眾來發現礁溪之美。



礁溪鄉長張永德指出，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，去年（2021）「礁溪溫泉」獲「2021台灣好湯-金泉獎」全國第一名殊榮，辦理第一屆熱氣球嘉年華活動時，更湧入4萬人流，感謝台塑Formosa樂活圈、潭酵天地、逗走創意空間、礁溪寒沐酒店、九號咖啡、九號溫泉旅店協辦此次「2022礁溪龍潭湖-第二屆熱氣球嘉年華」活動，民眾及遊客來到礁溪搭乘熱氣球外，還可以體驗礁溪水質絕佳的美人湯，歡迎全國民眾與礁溪來場美麗邂逅，享受白天與夜晚全方位的旅遊體驗。

2022礁溪龍潭湖-第二屆熱氣球嘉年華活動日期在3/26（六）下午14:30登場，活動期間於龍潭湖周邊道路會有交通管制，氣候不穩將延後體驗時間或取消，活動相關異動將於「真愛趣礁溪」網頁公告。