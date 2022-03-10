143台挖礦機藏洗車場！只賺4.2萬虛擬幣　台電將討375萬電費

記者游芳男／宜蘭報導

以劉姓男子為首的竊電挖礦集團，去（2021）年7月起，分別在宜蘭頭城鎮、台中市神岡區租屋，並竊取台電電力供143台挖礦機使用，劉等4人竊電挖礦，只賺到市價1.8萬元比特幣（BTC）、9千元泰達幣（USDT）、1.5萬乙太幣（ETH）等虛擬貨幣，劉等人被依加重竊取電能罪嫌起訴，還得被台電追償375萬元電費。

▲▼竊電挖礦主嫌劉姓男子等4人被移送偵辦，警起出143台挖礦機等贓證物，而台電人員修護被竊電的電纜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

劉姓男子設置的虛擬貨幣挖礦機房，藏身於宜蘭縣頭城鎮某處透天住宅，並以經營洗車場作為掩護，自2021年7月起私自竊接台電電纜線，避開電錶等設備，竊電專供比特幣挖礦機使用，但台電仍發現附近電流輸出異常報案。

檢警專案小組隨即展開偵查，經長期埋伏蒐證，見時機成熟，先後於宜蘭縣頭城鎮、台中市神岡區執行查緝行動，查獲37歲主嫌劉姓男子，及同夥李姓男子、黃姓男子，與在台中也竊電挖礦的李男妻子梁女等4人，共扣得挖礦機143台及及市價1.8萬元比特幣（BTC）、9千元泰達幣（USDT）、1.5萬乙太幣（ETH）等贓證物；另台灣電力公司初估竊電金額375萬元。

起訴書指出，檢察官偵查後認被告劉等4人均涉犯刑法第321條第1項第3款、第323條之加重竊取電能罪嫌，依法提起公訴，除聲請法院宣告沒收上開扣押物品，併請依法宣告沒收被告等人之犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依法追徵其價額。台電也表明，將向被告追償竊電損失。