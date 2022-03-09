25歲打工男靠「搭訕女生」爆紅！1月狂賺30萬：不用長得帥

▲Adam搭訕許多女性。（圖／翻攝自Adam Milardovic TikTok）

圖文／CTWANT

澳洲一名男網紅近日透露，過去曾做過水電工、健身房、超市等15份工作，直到去年開始透過TikTok平台分享搭訕女生的影片，累積超過710萬名粉絲，現在月收入可突破1.5萬澳幣，約台幣31萬元，他並透露，若想要在TikTok中獲得許多追蹤數，不一定要長得帥，而是要風趣、有個性。

▲亞當靠搭訕女生在TIKTOK擁有700萬粉絲數。（圖／翻攝自Adam Milardovic IG）

根據《每日郵報》報導，這位前麥當勞員工亞當（Adam Milardovic）表示，曾長達5年都在YouTube頻道上傳搭訕女性的短影片，沒想到他去年轉戰TikTok，這些搭訕影片竟獲得熱烈回響，原因是TikTok更喜歡約20秒長度的短片。

來自墨爾本的亞當提到，他通常都在墨本爾街頭隨機搭訕女性，通常會花上4、5個小時，由另名友人在旁協助拍攝，回去再剪輯成短片。在這些每天發布的短片中，亞當自信地使用簡單技巧，贏得已有男友的女性芳心，大受年輕男粉絲的歡迎，現在，有許多服裝品牌與也登門要求，希望他在影片中穿他們品牌的衣服。

▲Adam在短片中以簡單的技巧搭訕女性。（圖／翻攝自Adam Milardovic TikTok）

根據亞當的經紀人、現年21歲的賴利(Taylor Reilly)表示，他們的收入並不是來自TikTok影片本身，而是來自「想吸引18到28歲男性」的合作品牌，在熱門影片中置入性行銷產品，「年輕顧客會注意到這些品牌，卻會忽略是廣告」。

賴利還表示，短時間能吸睛的影片在TikTok上最吃香，影片的前2、3秒是最重要的，「我們幾乎把這些當成科學在研究」，根據幾年來的觀察發現，評論能讓影片變得更熱門，有時候會為了讓網友留言，會刻意設計唸錯詞的橋段。

25歲的亞當直到去年還與父母同住，他做過15份工作，包括在麥當勞工作5年，還在沃爾沃斯超市(Woolworths)、高士超市(Coles)以及健身房、房車公司打工，還當過水管工，雖然亞當比其他同類型的影片創作者年齡偏高，但他的自信及膽識都從未被設限，亞當認為，就算長得不夠帥，但有個性、有趣，才能走得長遠，雖然現在他小有成就，但他的父母仍希望亞當「找份正職工作」。

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