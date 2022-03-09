　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

一名懷孕人妻抱怨婆婆和小姑讓她身心備受煎熬。（示意圖／pixabay）

▲一名懷孕人妻抱怨婆婆和小姑讓她身心備受煎熬。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文表示，自己懷孕即將生產，目前和丈夫住在婆家，但是婆婆一家人衛生及人品相當惡劣，讓她非常受不了，雖然老公體恤她，建議兩人一起搬出去住，但因房子的實際處理權由婆婆把控，房子又僅是在婆家附近，情況很難改善，讓她相當苦惱。

原PO表示，丈夫自己有買房，雖然房貸是先生繳付，房子也掛在先生名下，但實際處理的權利卻一直掌握在婆婆手上，只要跟對方溝通都是以爭吵收場。該名人妻抱怨，婆婆一家衛生習慣極差，廁所使用過的衛生紙常常讓垃圾桶口炸裂，「大號完她們會沖洗，但地上常常有不明的小塊狀物…很噁心；而且在我懷孕期間在家裡照常抽菸，家裡空間小，走到哪都會有煙味，我先生已經跟她們說N百次不要在家抽菸（還是）依然故我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，由於小姑從事八大行業，經常半夜回家，婆婆也常在半夜和男友因小三的問題吵得不可開交，讓她無法好好休息，「前陣子因為胎兒壓迫到胃，很常胃食道逆流，已經在睡不好了，每天晚上又被她們這樣吵、精神折磨，我真的更不用睡…沒睡加上白天去上班，結果半夜我痛到宮縮了…。」

原PO表示，自己住院休養期間婆婆完全沒有關心自己的狀況，出院後返家又馬上在家中發現新的菸蒂，讓她十分心寒，「我其實內心真的很冒火，我都被妳們害到宮縮了，真的一點點良知都沒有嗎？我其實也很明白，是心理、身體跟環境影響到我，所以我才會宮縮。」

女網友表示，先生經過此次事件，決心帶她搬到自己買的房子住，但目前房子二樓租給一個學生，一樓則是給婆婆和男友充當工作室，而婆婆也完全不打算放手讓兩人處理房子的問題，甚至建議原PO和先生搬出去住，等學生租約期滿再搬回來，「（但是）又要付房貸，還要付租金，接下來孩子出生的幾個月我也沒收入，雖然我自己有存一點點錢，但我覺得這樣根本不合理！再來，我先生買的那間二樓被改成學生套房也沒廚房，一樓我婆婆她們還想繼續佔用！」

女網友氣憤表示，就算自己和丈夫不計較，真的另外花錢弄一個廚房，但空間將會變得更小，且由於婆婆一家還是住在隔壁，每天依舊會看到對方，因此打算等生產完後回娘家休養一陣子，請媽媽幫忙帶小孩，自己則趁這段期間準備重回職場工作，「我建議我先生乾脆把房子賣掉，我們拿這筆錢當頭期款買其他地方也好，一起努力。他說乾脆一起回我娘家住，這邊的房貸他就跟他媽說不繳了，因為一講就跟我婆婆吵架，可是我覺得這樣也不是辦法啊！」

原PO無奈說道，「互相磨合真的是一件很累的事情，偶爾回去 住一陣子跟長久住下來是不一樣的。唉…我真的不知道我該怎麼做。」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言建議，「房子賣掉啊，反正房子是先生的，什麼權狀的都重新去補發就好」、「為了你的寶寶，都賣掉找好的環境」、「妳老公的房子很好處理，直接賣掉！然後另外再來買，這是唯一的方法。」

延伸閱讀
孝子揹年邁母爬山祈福　遊客動容為他擦汗
佛祖庇佑僧人行善　泰國佛寺方丈中獎1800萬全數捐贈佈施
小2國語作業「文字摩天輪」家長也崩潰　網推解方：買字典

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
莉婭發聲「告別謝和弦」！　認衝動道歉了
快訊／台灣松屋也宣布漲價！　品項曝光
健檢沒紅字！他體重突「詭異狂掉」罹癌王　6個月後離世
他投資虛擬幣5天「10萬變千萬」　心得曝光網狂推
25歲男靠「搭訕女生」爆紅　1月狂賺30萬
18歲工人摔落邊坡　全身骨折慘死
澎恰恰離婚「BMW女打理生活」　真實身分曝光
神秘台灣男掏出「1萬美元」現鈔　給烏克蘭人後消失

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

俄國被抵制！台灣圖文創作者聲援烏克蘭　疫情2年來首度海外參展

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

精神衛生法初審　政院版強制住院採「法官保留原則」

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

打疫苗領500元效應還沒來？第26期首日10.8萬人「預約率不到1成」

畢旅與校外教學解禁！北市即起開放國小與幼兒園辦理

男友們超常做！情侶「超甜1舉動」爆巨雷　妹子狂+1：我直接翻臉

擴徵2千新血！聯發科技祭「3C亮點」、「實習預聘率70%」攬才

入夜急墜10°C！1圖看懂「1周氣溫走勢」　鋒面＋冷高壓抵台時間曝

限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

孫拿2萬元供阿嬤去賣場爆買　隱瞞按摩椅價格下單：她喜歡

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

俄國被抵制！台灣圖文創作者聲援烏克蘭　疫情2年來首度海外參展

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

精神衛生法初審　政院版強制住院採「法官保留原則」

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

打疫苗領500元效應還沒來？第26期首日10.8萬人「預約率不到1成」

畢旅與校外教學解禁！北市即起開放國小與幼兒園辦理

男友們超常做！情侶「超甜1舉動」爆巨雷　妹子狂+1：我直接翻臉

擴徵2千新血！聯發科技祭「3C亮點」、「實習預聘率70%」攬才

入夜急墜10°C！1圖看懂「1周氣溫走勢」　鋒面＋冷高壓抵台時間曝

限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」

俄國被抵制！台灣圖文創作者聲援烏克蘭　疫情2年來首度海外參展

莉婭700字告別謝和弦！　「沒以正常戀愛關係相處」認衝動道歉了

Selina揪看片「他」自願當護衛隊　「小嘉玲」吳以涵老宅迷走31次

大元健檢驗出「腫瘤標記指數異常」！　急奔醫院深入追蹤…吐現況

金融、超商及時勸阻詐騙保住民眾血汗錢　桃警公開表揚有功人員

台灣松屋也漲價了！牛肉飯中碗調漲19元　非牛肉品項維持不變

新加坡房租飆至7年新高　她租4房宅租金21萬苦嘆「得中樂透才行」

《犀利》戰友打氣！蔡淑臻心疼朱芯儀抗癌：勇敢的女孩兒

《不丹是教室》台灣女婿驚艷奧斯卡　老婆帶兒女追星「同框蜘蛛人」

蕭亞軒曝右臉傷疤「像少一塊肉」：我愛我自己！　遭疑要當張惠妹嘉賓

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

即／台南藥師足跡曝！　12天內9次World Gym新營店

「7款LINE貼圖免費」有史努比、熊大兔兔

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉讓網看傻　本人回應了

命理師預言汪小菲也快結婚：要謝謝大S

鄭文燦PO24年前名片　萬人看呆：只認出黨徽

台南+2！確診者固定復健造成院內感染

長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

更多熱門

相關新聞

25歲男靠「搭訕女生」月賺30萬：不用長得帥

25歲男靠「搭訕女生」月賺30萬：不用長得帥

澳洲一名男網紅近日透露，過去曾做過水電工、健身房、超市等15份工作，直到去年開始透過TikTok平台分享搭訕女生的影片，累積超過710萬名粉絲，現在月收入可突破1.5萬澳幣，約台幣31萬元，他並透露，若想要在TikTok中獲得許多追蹤數，不一定要長得帥，而是要風趣、有個性。

翻出多張舊版鈔票！行家急勸別丟：價值能翻20倍

翻出多張舊版鈔票！行家急勸別丟：價值能翻20倍

家中翻出「詭異小木盒」！打開後全是通靈用具

家中翻出「詭異小木盒」！打開後全是通靈用具

她秀36年阿嬤級電話！內行喊別丟：停電也能用

她秀36年阿嬤級電話！內行喊別丟：停電也能用

才生完5天！婆婆狂催生二胎：人別自私

才生完5天！婆婆狂催生二胎：人別自私

關鍵字：

周刊王靠北婆婆2.0宮縮

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

謝和弦「不能輸大S」！

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

小嫻交往金剛1年多「再也受不了」！

按鈴請她丟錢包　抬頭見死亡視線

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面