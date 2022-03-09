她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

▲一名懷孕人妻抱怨婆婆和小姑讓她身心備受煎熬。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文表示，自己懷孕即將生產，目前和丈夫住在婆家，但是婆婆一家人衛生及人品相當惡劣，讓她非常受不了，雖然老公體恤她，建議兩人一起搬出去住，但因房子的實際處理權由婆婆把控，房子又僅是在婆家附近，情況很難改善，讓她相當苦惱。

原PO表示，丈夫自己有買房，雖然房貸是先生繳付，房子也掛在先生名下，但實際處理的權利卻一直掌握在婆婆手上，只要跟對方溝通都是以爭吵收場。該名人妻抱怨，婆婆一家衛生習慣極差，廁所使用過的衛生紙常常讓垃圾桶口炸裂，「大號完她們會沖洗，但地上常常有不明的小塊狀物…很噁心；而且在我懷孕期間在家裡照常抽菸，家裡空間小，走到哪都會有煙味，我先生已經跟她們說N百次不要在家抽菸（還是）依然故我。」

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此外，由於小姑從事八大行業，經常半夜回家，婆婆也常在半夜和男友因小三的問題吵得不可開交，讓她無法好好休息，「前陣子因為胎兒壓迫到胃，很常胃食道逆流，已經在睡不好了，每天晚上又被她們這樣吵、精神折磨，我真的更不用睡…沒睡加上白天去上班，結果半夜我痛到宮縮了…。」

原PO表示，自己住院休養期間婆婆完全沒有關心自己的狀況，出院後返家又馬上在家中發現新的菸蒂，讓她十分心寒，「我其實內心真的很冒火，我都被妳們害到宮縮了，真的一點點良知都沒有嗎？我其實也很明白，是心理、身體跟環境影響到我，所以我才會宮縮。」

女網友表示，先生經過此次事件，決心帶她搬到自己買的房子住，但目前房子二樓租給一個學生，一樓則是給婆婆和男友充當工作室，而婆婆也完全不打算放手讓兩人處理房子的問題，甚至建議原PO和先生搬出去住，等學生租約期滿再搬回來，「（但是）又要付房貸，還要付租金，接下來孩子出生的幾個月我也沒收入，雖然我自己有存一點點錢，但我覺得這樣根本不合理！再來，我先生買的那間二樓被改成學生套房也沒廚房，一樓我婆婆她們還想繼續佔用！」

女網友氣憤表示，就算自己和丈夫不計較，真的另外花錢弄一個廚房，但空間將會變得更小，且由於婆婆一家還是住在隔壁，每天依舊會看到對方，因此打算等生產完後回娘家休養一陣子，請媽媽幫忙帶小孩，自己則趁這段期間準備重回職場工作，「我建議我先生乾脆把房子賣掉，我們拿這筆錢當頭期款買其他地方也好，一起努力。他說乾脆一起回我娘家住，這邊的房貸他就跟他媽說不繳了，因為一講就跟我婆婆吵架，可是我覺得這樣也不是辦法啊！」

原PO無奈說道，「互相磨合真的是一件很累的事情，偶爾回去 住一陣子跟長久住下來是不一樣的。唉…我真的不知道我該怎麼做。」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言建議，「房子賣掉啊，反正房子是先生的，什麼權狀的都重新去補發就好」、「為了你的寶寶，都賣掉找好的環境」、「妳老公的房子很好處理，直接賣掉！然後另外再來買，這是唯一的方法。」

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