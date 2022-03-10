驚悚影片曝！男在加油站被2車「夾起」懸空　連人帶車拖行險死

圖文／CTWANT

不論是在路上行走，或是在加油站加油，遇到大貨車真的要小心！一名男子日前在加油站準備替自己的愛車加油時，隔壁車道剛好有一台大貨車正準備離開。可能貨車駕駛沒有衡量好自己車體的轉彎半徑，貨車車尾緊貼男子的轎車，而男子當下又剛好站在自己的車尾與貨車的車尾中間，當場遭貨車、轎車狠狠「夾起懸空」，後背瞬間成為軸心被拖行，夾飛了一段距離才痛苦落地。不過這段影片應該是發生在國外，而非台灣。

有網友在「爆料公社－匿名公社」上分享一段驚悚影片，影片中一名男子準備在加油站幫愛車加油，當時2座加油島中間的道路上，停了男子的轎車，與另一台大貨車。

當時男子在加油途中，走到愛車的左後方，而另一車道的大車，則是已經加完油準備轉彎離開。但疑似大車在駛離時，沒有估好自己車身的迴轉半徑，轉彎到後半段時，車身緊貼著男子的車尾巴靠。

而在此同時，男子又好死不死站在自己的車尾跟大車的車尾中間，導致大車的尾部在轉彎過程中，當場把男子的後背都軸心，狠狠「夾起來懸空」，還一邊轉彎，一邊連人帶車拖行男子好一段距離。所幸後來男子趁著被夾起轉彎的空檔，痛苦掙扎才掉落地面，蹲在地上休息，看起來沒有被大車嚴重夾傷。

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▲男子當時就站在2車之間，他就被貨車、轎車狠狠「夾起拖行」，影片曝光嚇壞人。（圖／翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

這段驚悚影片曝光後，從車牌看起來應該地點在國外，不過網友們看到後也紛紛提醒，不論開車或行走，千萬別隨意靠近大車，以免發生意外。

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