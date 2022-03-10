　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍把婦幼醫院炸成廢墟　病患遭活埋！俄聯合國公使：假新聞

記者王佩翊／編譯

俄羅斯先前與烏克蘭達成停火協議，並設立人道走廊供民眾逃難，然而俄軍卻在9日空襲馬力波的一間婦幼醫院，澤倫斯基隨即在推特po出醫院災後照，並指出俄軍違反停火協議，導致無數無辜婦人與孩童活埋於瓦礫之下，同時要求全球各國不要再旁觀，成為這場劫難的幫兇，引發熱議。不過俄羅斯駐聯合國公使卻在推特上痛批，這個消息根本就是「假新聞」！

▲▼烏克蘭馬力波婦幼醫院遭到俄羅斯軍隊空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波一間婦幼醫院遇襲，民眾緊急將孕婦抬出廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄軍炸婦幼醫院　害病患活埋！俄聯合國公使嗆：假新聞啦！。（圖／推特）

▲古特瑞斯譴責俄軍行為。（圖／推特）

根據《路透社》報導，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在推特上寫道，「今天有一間位於烏克蘭馬力波的醫院遭到襲擊，太令人震驚了，那裡設有婦幼病房。平民正在為一場與他們無關的戰爭付出最嚴重的代價。這種毫無意義的暴力必須停止。現在就要結束流血事件。」

▲▼烏克蘭馬力波婦幼醫院遭到俄羅斯軍隊空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼現場一片狼藉，病患紛紛打包行李逃亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭馬力波婦幼醫院遭到俄羅斯軍隊空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

古特瑞斯除了譴責俄國攻擊婦幼醫院的惡行外，同時也呼籲俄軍應立即停火。沒想到俄羅斯駐聯合國公使波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）竟隨即轉發他的推文並稱，「假新聞就是這樣誕生的。我們早在3月7日就已經發表聲明警告，這間醫院被激進份子佔領，已經成為軍事目標。令人不安的是，聯合國竟然未經證實就傳播這樣的消息（指馬力波醫院遭無辜空襲）。」

▲▼俄軍炸婦幼醫院　害病患活埋！俄聯合國公使嗆：假新聞啦！。（圖／推特）

▲波利安斯基稱，俄軍炸婦幼醫院的消息是假新聞。（圖／推特）

烏克蘭總統澤倫斯基在此前曾發布一則該婦幼醫院遭空襲後的現場影片，他寫道，「馬力波。俄羅斯軍隊襲擊了婦幼醫院。婦人、孩子們都被埋在廢墟之下。這是暴行！這個世界還要無視這樣的恐怖行為並且成為他們的幫兇多久？請立刻設立禁飛區！停止殺戮！你擁有力量，但你卻正在失去人性。」呼籲應該盡快設立禁飛區。

從澤倫斯基所公布的影片可以看到，醫院內部被炸得一團亂，各處都是瓦礫，整個屋舍殘破不堪，窗外的車輛更是全被炸毀。據悉，還有多名病患遭到活埋。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
超商開賣「5元奶茶、紅茶」！　限時4天
快訊／開戰後首次！　俄烏外長面對面會談正式登場
爆乳鋼琴YouTuber挨轟！內行揭「超狂月收益」：錢才是真
「高雄式騎法」飆人行道1天抓35人！　5大熱區曝
烏克蘭防空系統太威！奪取俄軍機空中優勢　僵持1週攻不下基輔
大S和媽媽現況曝　小S當和事佬：家人相愛能冷戰多久
小資女遭流浪狗群攻！　雙腿被狂咬「超慘傷勢曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬力波淪「萬人坑」煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝

不斷更新／烏俄外長會談3大議題曝光　包括停火、俄軍撤離

男離奇捲入收割機中　被當甘蔗碎屍慘成一段段「30公分肉條」

開戰後首次！　俄烏外長面對面會談正式登場

烏克蘭防空系統太威！奪取俄軍機空中優勢　僵持一週攻不下基輔

俄軍把婦幼醫院炸成廢墟　病患遭活埋！俄聯合國公使：假新聞

同黨敗選太傷心！青瓦台美女發言人「狂哭飆淚」　黯然離場5分鐘

俄外交部宣布不再參加「歐洲理事會」會議　批西方破壞人道主義

烏克蘭軍民一心！國防部盤點俄軍各類電戰系統：誰看到就直接摧毀

60歲阿公半年長高30cm變巨人！家人嚇歪　醫生檢查曝心碎真相

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

馬力波淪「萬人坑」煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝

不斷更新／烏俄外長會談3大議題曝光　包括停火、俄軍撤離

男離奇捲入收割機中　被當甘蔗碎屍慘成一段段「30公分肉條」

開戰後首次！　俄烏外長面對面會談正式登場

烏克蘭防空系統太威！奪取俄軍機空中優勢　僵持一週攻不下基輔

俄軍把婦幼醫院炸成廢墟　病患遭活埋！俄聯合國公使：假新聞

同黨敗選太傷心！青瓦台美女發言人「狂哭飆淚」　黯然離場5分鐘

俄外交部宣布不再參加「歐洲理事會」會議　批西方破壞人道主義

烏克蘭軍民一心！國防部盤點俄軍各類電戰系統：誰看到就直接摧毀

60歲阿公半年長高30cm變巨人！家人嚇歪　醫生檢查曝心碎真相

可能領養娃！《步步驚心》劉心悠霸氣：不想為了生小孩而生

快訊／聲押九頭身美女議員失敗！戴寧「涉詐助理費」80萬元交保

「單局」模式飆147　江國豪做好每個動作

葫蘆墩草地音樂會13日登場　寫生獎金最高6000還送限量福蛋

楊俊瀚200M20秒93比港都盃輕鬆　體能教練為短跑好手幫助大

馬力波淪「萬人坑」煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝

瞄準疫後旅遊商機！　國發會地方創生券加碼延至6月底　

限時4天！超商開賣超狂「5元奶茶、紅茶」　加碼蜂蜜菊花茶只要10元

關閉850間俄羅斯門市！　麥當勞估每月損失14億

《娛百》24年前神預言！大S問「光頭會跟我結婚嗎」小S回應起雞皮疙瘩

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

英證實俄軍使用真空彈　爆炸蒸發人體

普丁走路怪怪傳中風？專家：殺手本能

快訊／尹錫悅當選南韓新一任總統

尹錫悅「小12歲老婆明星級美貌曝」

烏克蘭「哭泣男童」孤身逃難　近況曝光

送妻兒3人先逃全被俄軍射殺　夫獨活崩潰：對不起

習近平攻台最大風險曝！　普丁侵烏成警示

車諾比核電廠斷電　恐爆二次核災

坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！俄軍不動就要凍死

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

澤倫斯基被暗殺「至少十幾次」

即／馬力波部分地區傳遭俄軍佔領

更多熱門

相關新聞

外資預言俄羅斯4月15日將破產？央行總裁楊金龍這樣說

外資預言俄羅斯4月15日將破產？央行總裁楊金龍這樣說

俄羅斯遭空前經濟封鎖，惠譽已經將俄羅斯的信評降為垃圾等級。摩根更預估，俄羅斯恐怕在4月15日前宣告破產。立委賴士葆今天在立法院財委會詢問央行總裁楊金龍意見，楊金龍表示，俄羅斯外匯存底6000億美元，只是目前遭制裁錢出不去，民間持有國際資產也有4000多億美元，加起來1兆美元，因此是否破產要再進一步了解，不能隨意猜測。

開戰後首次！　俄烏外長面對面會談正式登場

開戰後首次！　俄烏外長面對面會談正式登場

烏俄軍事衝突引「台海戰爭」？　學者曝美國增印太部署關鍵

烏俄軍事衝突引「台海戰爭」？　學者曝美國增印太部署關鍵

台灣基進聯手民間　捐贈千件睡袋、羽絨服

台灣基進聯手民間　捐贈千件睡袋、羽絨服

疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

謝忻13秒片身材全看光！裸照偵辦進度悲吐心聲

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面