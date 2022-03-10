台東獎勵旅遊業！帶團客送伴手禮+迎賓秀　人數達標最高獎20萬

▲池上伯朗大道及金色豐收館土壟體驗。(圖台東縣政府提供，下同)

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府釋出大利多，自今年3月15日起至10月31日止（7月1日至8月31日期間不適用），推出2022獎勵旅遊專案，除了提供團體遊客在地好物、遊程體驗或迎賓表演等優質獎勵，另外，更針對旅行社業者辦理獎勵競賽，最高可獲得20萬元獎勵金，歡迎各大企業團體踴躍預約「台東慢漫遊」，玩得開心更省荷包。



台東縣政府表示，2022「台東慢漫遊」獎勵旅遊專案，只要超過20人（含）以上團體在台東合法旅宿住宿達指定夜數，即可獲得台東在地好物特色伴手禮或特色遊程體驗，若一團人數達200人（含）以上，加碼贈送迎賓表演，還可客製化配合遊程進行，希望能夠獎勵國內各企業團體協會、各級學校畢旅、校外參訪，安排到台東旅遊活動，但暑假期間則不適用。

獎勵品贈送包括伴手禮、體驗遊程及迎賓表演，其中，在地好物特色伴手禮有「神農台東出好茶─鹿野紅烏龍」或「台東好物十大伴手禮─青澤紅藜米穀酥」隨機贈送。

特色遊程體驗則八選一，有陸上鮑魚蝸牛生態農場體驗暨彩繪DIY、鯨旗再現一定成功暨海草麻糬DIY、都壢阿美民俗村文化體驗暨小排笛DIY、知本範樟園生態農場體驗暨純露DIY、初鹿佳芳茶園採茶樂暨茶蛋捲DIY、池上金色豐收館土壟（或爆米香）體驗、排灣族文化體驗暨祈福小米吊飾DIY以及嘉蘭部落天空步道鐵馬行部落溫泉泡腳樂，企業團體可配合遊程選擇，額度有限，送完為止。

▲元宵炮炸寒單爺。

另外，旅行社業者只要送客人數累計500人次（含）以上，即可參加獎勵競賽，總獎金高達80萬元。第一名（名額1名）可獲得獎金20萬元，第二名（名額2名）可獲得獎金各15萬元，第三名（名額3名）則獲得獎金各10萬元。自今年03月15日開始累計，至10月31日為止。

台東自然資源豐富、人文族群多元不僅是國人心中最喜愛的旅遊地區第一名，更連續兩年強勢入榜Booking.com「全球最好客目的地」，拿下全球第一名和第二名的殊榮，展現慢經濟城市「1萬人來100次」的真善美魅力。

▲各族群豐年祭（收穫祭）。

從元旦蘭嶼、三仙台和太麻里的迎曙光活動、元宵炮炸寒單爺、四月開始的台東慢食節、蘭嶼飛魚季、五月布農族射耳祭、東浪嘉年華、暑假風靡全球的台灣國際熱氣球嘉年華、馬卡巴嗨原住民文化觀光季、池上竹筏季、各族群豐年祭（收穫祭）、太麻里金針花季、十月金峰鄉洛神花季、十一月的台灣國際衝浪公開賽、台東暖湯季、小米收穫祭、成功旗魚季、大武油帶魚季到十二月的油菜花季、縱谷大地藝術季、卑南少年猴祭等，台東一年四季都適合旅遊，歡迎企業團體心動即刻行動，享受台東慢生活。

活動詳情請洽089-326865、0982-834089，活動資訊及活動報名請上http://goo.gl/7sSUsg 。

