　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東獎勵旅遊業！帶團客送伴手禮+迎賓秀　人數達標最高獎20萬

▲暑假風靡全球的台灣國際熱氣球嘉年華。(圖台東縣政府提供，下同)

池上伯朗大道及金色豐收館土壟體驗。(圖台東縣政府提供，下同)

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府釋出大利多，自今年3月15日起至10月31日止（7月1日至8月31日期間不適用），推出2022獎勵旅遊專案，除了提供團體遊客在地好物、遊程體驗或迎賓表演等優質獎勵，另外，更針對旅行社業者辦理獎勵競賽，最高可獲得20萬元獎勵金，歡迎各大企業團體踴躍預約「台東慢漫遊」，玩得開心更省荷包。

台東縣政府表示，2022「台東慢漫遊」獎勵旅遊專案，只要超過20人（含）以上團體在台東合法旅宿住宿達指定夜數，即可獲得台東在地好物特色伴手禮或特色遊程體驗，若一團人數達200人（含）以上，加碼贈送迎賓表演，還可客製化配合遊程進行，希望能夠獎勵國內各企業團體協會、各級學校畢旅、校外參訪，安排到台東旅遊活動，但暑假期間則不適用。

獎勵品贈送包括伴手禮、體驗遊程及迎賓表演，其中，在地好物特色伴手禮有「神農台東出好茶─鹿野紅烏龍」或「台東好物十大伴手禮─青澤紅藜米穀酥」隨機贈送。

特色遊程體驗則八選一，有陸上鮑魚蝸牛生態農場體驗暨彩繪DIY、鯨旗再現一定成功暨海草麻糬DIY、都壢阿美民俗村文化體驗暨小排笛DIY、知本範樟園生態農場體驗暨純露DIY、初鹿佳芳茶園採茶樂暨茶蛋捲DIY、池上金色豐收館土壟（或爆米香）體驗、排灣族文化體驗暨祈福小米吊飾DIY以及嘉蘭部落天空步道鐵馬行部落溫泉泡腳樂，企業團體可配合遊程選擇，額度有限，送完為止。

▲暑假風靡全球的台灣國際熱氣球嘉年華。(圖台東縣政府提供，下同)

元宵炮炸寒單爺。

另外，旅行社業者只要送客人數累計500人次（含）以上，即可參加獎勵競賽，總獎金高達80萬元。第一名（名額1名）可獲得獎金20萬元，第二名（名額2名）可獲得獎金各15萬元，第三名（名額3名）則獲得獎金各10萬元。自今年03月15日開始累計，至10月31日為止。

台東自然資源豐富、人文族群多元不僅是國人心中最喜愛的旅遊地區第一名，更連續兩年強勢入榜Booking.com「全球最好客目的地」，拿下全球第一名和第二名的殊榮，展現慢經濟城市「1萬人來100次」的真善美魅力。

▲暑假風靡全球的台灣國際熱氣球嘉年華。(圖台東縣政府提供，下同)

各族群豐年祭（收穫祭）。

從元旦蘭嶼、三仙台和太麻里的迎曙光活動、元宵炮炸寒單爺、四月開始的台東慢食節、蘭嶼飛魚季、五月布農族射耳祭、東浪嘉年華、暑假風靡全球的台灣國際熱氣球嘉年華、馬卡巴嗨原住民文化觀光季、池上竹筏季、各族群豐年祭（收穫祭）、太麻里金針花季、十月金峰鄉洛神花季、十一月的台灣國際衝浪公開賽、台東暖湯季、小米收穫祭、成功旗魚季、大武油帶魚季到十二月的油菜花季、縱谷大地藝術季、卑南少年猴祭等，台東一年四季都適合旅遊，歡迎企業團體心動即刻行動，享受台東慢生活。

活動詳情請洽089-326865、0982-834089，活動資訊及活動報名請上http://goo.gl/7sSUsg 。
 

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
「大S與媽鬧翻」傳回南韓　具俊曄友人：夫妻同住一地有難度
快訊／今本土+0！　隔68天首見零確診
朱芯儀罹乳癌　醫急勸「出現這3徵兆」別拖了
快訊／陸劇男神閃電宣布結婚！　13:14曬「紅色結婚證」
快訊／大S再婚　汪小菲2天後首發聲
鳳梨親解「19.5不含頭真相」　國小就破處：第1次搞很久
白色情人節快來了　LINE輸入「三個詞」放閃告白
謝忻13秒片身材全看光！　裸照遭洩2000張「警方查內鬼」吐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化工廠及高樓消防搶救效能　南消六大隊辦理幹部及大隊幕僚水源供應訓練

搶攻海外市場！東京國際食品展　花蓮6業者實體攤位參展

台東獎勵旅遊業！帶團客送伴手禮+迎賓秀　人數達標最高獎20萬

太魯閣白楊步道將進行落石刷坡工程　14日起封閉12天

桃園「高齡勞動力再運用獎勵計畫」　受僱就業90天有萬元獎勵

荔枝椿象3月起產卵肆虐　南投市施放平腹小蜂、竹山鎮噴藥防治

高山步道打卡PO美照　玉管處與電信業者合作新增69處通訊熱點

高雄男騎車訪友迷航...路邊無助發抖　里港警送返家

南消四大隊科技REHAB後勤照護機制　讓救災更有利

屏東婦打零工撐家計　全身骨折住院…警協調善心人士捐款

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

強化工廠及高樓消防搶救效能　南消六大隊辦理幹部及大隊幕僚水源供應訓練

搶攻海外市場！東京國際食品展　花蓮6業者實體攤位參展

台東獎勵旅遊業！帶團客送伴手禮+迎賓秀　人數達標最高獎20萬

太魯閣白楊步道將進行落石刷坡工程　14日起封閉12天

桃園「高齡勞動力再運用獎勵計畫」　受僱就業90天有萬元獎勵

荔枝椿象3月起產卵肆虐　南投市施放平腹小蜂、竹山鎮噴藥防治

高山步道打卡PO美照　玉管處與電信業者合作新增69處通訊熱點

高雄男騎車訪友迷航...路邊無助發抖　里港警送返家

南消四大隊科技REHAB後勤照護機制　讓救災更有利

屏東婦打零工撐家計　全身骨折住院…警協調善心人士捐款

強化工廠及高樓消防搶救效能　南消六大隊辦理幹部及大隊幕僚水源供應訓練

T.O.P親口證實暫別BIGBANG！5年前試圖輕生「走過低潮曝喜訊」

詐騙集團5人328通電話沒騙到半毛錢　「1電1罰」重判...恐入獄

慣竊闖空門偷現金1萬2　女屋主看監視器氣炸！上網PO他露臉照

快訊／增82例境外移入「創今年新高」！　65例落地採檢篩陽

英女王19歲御林軍「私赴烏克蘭參戰」　英國怕被波及慌了：快回來

快訊／今本土+0！時隔68天又見零新增　境外暴增82例

電網建設為千億預算等級　經部：南部電源就近供應南科等需求

前議員常中天現身賭場：小賠　「一元堂俱樂部」藏身泡沫紅茶館

不斷更新／美官員估算6000名俄軍陣亡　英計畫向烏克蘭運送導彈

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

桃園怪男強拉女童！他稱：只是要問路

單親國二生父母先後過世　油漆工房東收養卻中風

寵物羊生前萌樣曝！主人一把火奪6命

蔡淑惠涉嫌詐領助理費案蔡胞姐2人羈押禁見

大樓中間有座廟　台灣英雄站屋頂

65歲以上接種疫苗　中市3/17加開快打站

桃園推好市乘雙券1萬份　登記至3/13止

桃園3/8、3/10　開放莫德納和高端施打

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

高雄男訪友迷航路邊發抖　里港警送返家

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

科技REHAB後勤照護機制　讓救災更有利

南投市施放平腹小蜂、竹山鎮噴藥防治荔枝椿象

全國音樂賽頭份3特優　邁向三級國樂

更多熱門

相關新聞

高齡者3／10起打疫苗送500元以下贈品

高齡者3／10起打疫苗送500元以下贈品

行政院長蘇貞昌今（7日）召開擴大防疫會議時提到，為降低染疫風險並提升保護力，支持指揮中心提供適當獎勵以鼓勵高齡長者施打疫苗，指揮中心下午記者會進一步宣布，只要長輩們願意打疫苗，就會提供500元（含）以下衛教品。

上千人齊拔彩色蘿蔔　創金氏世界紀錄

上千人齊拔彩色蘿蔔　創金氏世界紀錄

帶去挑零食　阿金主動握手等獎勵

帶去挑零食　阿金主動握手等獎勵

聯發科員工分紅開獎！額度有望破百萬　月底隨薪資入帳

聯發科員工分紅開獎！額度有望破百萬　月底隨薪資入帳

Airbnb去年Q4營收426億　看好Q1訂房數超越疫情前水準

Airbnb去年Q4營收426億　看好Q1訂房數超越疫情前水準

關鍵字：

獎勵旅遊業團客伴手禮迎賓秀人數達標獎金20萬

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

更多

最夯影音

更多
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面