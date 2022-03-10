台灣基進聯手民間響應「反俄霸」　捐贈烏克蘭千件睡袋、羽絨服

▲台灣基進召開「反俄霸，傳愛烏克蘭」記者會。（圖／台灣基進提供）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，超過200萬難民流離失所，台灣基進與民間企業「南誠嚴選」響應外交部的「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，聯合捐贈340個睡袋、900件羽絨服，總計1240件物資給戰火下的烏克蘭人民，期待拋磚引玉，激發社會更多善心。

台灣基進10日上午在台北黨政辦公室召開「反俄霸，傳愛烏克蘭」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、台灣基進組織部主任李雨蓁、台灣基進屏東縣屏東市議員參選人陳秋豪、南誠嚴選業務黃冠瑋等人。

陳秋豪表示，自己曾在美國伊利諾大學芝加哥校區攻讀物理學博士，與來自烏克蘭與俄羅斯的同學彼此相處融洽，當俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭，第一個念頭就是當年的兩國同窗，幾天嘗試聯繫未果，誰能不擔心。

陳秋豪透露，自己從美國回台後成為爸爸，深刻感受到中國對台灣的虎視眈眈，猶如俄羅斯對烏克蘭的貪婪，這是他為什麼站出來參與政治、參與基進，投入地方的政治革新的初衷與心念，期許這批的保暖物資能盡快抵達難民手中，讓台灣的大愛傳遞到烏克蘭。

▲台灣基進組織部主任李雨蓁。（圖／台灣基進提供）



李雨蓁表示，感謝企業願意在外交部宣布物資援助烏克蘭的第一時間，表達捐助的意願，從俄羅斯惡意侵略烏克蘭以來，台灣加入民主同盟國家的行列，以台積電為首等大廠對俄羅斯停止供應做出經濟制裁，全台灣人民援助烏克蘭的捐款累積至今已超過4億元。

李雨蓁也說，制裁俄羅斯、聲援烏克蘭不只是對世界和平秩序、對自由民主的表態，更是在國際上凸顯台灣與中國大不相同的關鍵時刻，透過援助烏克蘭，也正是在考驗台灣未來面臨敵國侵略的自救能力。

王興煥強調，烏俄戰爭是一場人道災難，已經造成的上萬人的傷亡，這是一場因為俄羅斯帝國的「泛斯拉夫主義」而發動的侵略主權國家的戰爭，而台灣對烏克蘭的處境也感同身受。

王興煥說，台灣對烏克蘭的積極援助，正是一種國際參與，而且是參與民主國家同盟的行為，台灣基進呼籲社會大眾，在烏克蘭奮勇對抗帝國侵略時，人飢己飢地為烏克蘭的國難盡一份人道救助，而非常值得振奮的是，台灣有無數自發的力量，也願意支援抗俄最前線的烏克蘭。

黃冠瑋則提到，母公司南誠羽毛創業52年，創始人一直秉持著「做生意的同時不能忘記做公益」，這次捐贈的物資包括900件大人與小孩的羽絨衣，340個睡袋，希望將台灣的愛心送到烏克蘭前線的苦難人民手中。