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沈富雄預言俄烏戰爭近尾聲　「美國成最大贏家」應協助重建

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

實習記者張鈞量／台北報導

俄烏戰爭持續延燒中，戰爭後續相關處置引起各界關注。前民進黨立委沈富雄10日表示，他認為這場戰爭已近尾聲，而美國不同於經濟受創的俄羅斯與歐洲、直接受創的烏克蘭，將成最大贏家，應該進一步提出如二戰時幫助歐洲重建的「馬歇爾計畫」，兼顧人道救援與收買人心。

沈富雄認為，烏戰將近尾聲，拜登應即提出2.0版「馬歇爾計劃」。他分析，美國及西方盟國出手的非傳統式戰爭，影響深且廣，普丁的疲態從最近一次提出的和議條件可以略見端倪，它比較具體而且近乎可行。其和議條件包刮：
一、烏克蘭承認俄國對克里米亞的主權。
二、烏克蘭承認烏東兩個人民共和國為主權獨立國家。
三、烏克蘭為中立國，應予入憲。

沈富雄分析，第1、2兩項所含括的領土原已是烏克蘭治權所不及，割土難看，但不傷筋骨。第3項澤倫斯基已暗示放棄加入北約。但畢竟這是「城下之盟」，而且不無「國在山河破」的味道，「但比起原先大家所預期的結局好太多」，因為普丁顯然：
一、他沒有要佔領烏克蘭全境，沒有要滅烏克蘭。
二、他沒有要佔領基輔。
三、他沒有要澤倫斯基下台，也沒有要殺他，也不至於淪落到美國為他準備的流亡政府。

沈富雄強調，普丁沒有說出口的是西方的制裁應在短時間內結束，所以，如果一切如上所述，則輸贏總結如下：
一、普丁及俄國是最大輸家，成本與所得不成比例，戰後GDP將落到全球15名外。
二、烏克蘭也是大輸家，破瓦殘垣，田園荒蕪，人民流離失所，未來仍難跳脫俄國的魔掌。
三、歐盟及北約唯美國之馬首是瞻，比戰前團結，此後很多政經結構需要重塑，沒有梅克爾及對俄天然氣過度依賴的德國顯得有氣無力。
四、美國是此一非傳統式戰爭的最大贏家，國力更盛，對手俄國有很長一段時間將積弱不振。

沈富雄表示，但世人及美國人民對拜登的整體評價恐非十分正面，對期中選舉的影響正負難卜，亡羊補牢之計，「我認為美國應該戰後快速提出2.0版『馬歇爾計劃』」，全力協助烏克蘭人民返鄉重建家園，普丁破壞的由我來重建，反正有錢人怕死，花錢不在乎，這要比北約東擴有效得多，普丁更加寢食難安，但也只有徒呼負負了。

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