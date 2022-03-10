　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警友站副站長「撲過來」襲胸摸禁區　手被打還繼續3、4次

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲何姓副站長不只襲胸，還襲擊下體，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市警局某分局派出所的警友站何姓副站長，2020年間參加聚餐後飲酒，由另名女性副站長阿汝（化名）順道開車載走。不料何男竟趁車上僅有2人的機會，「撲過去」對阿汝襲胸、摸下體，阿汝打掉何男的手，何男竟伸手再上，持續3、4次。一二審均將何男判刑10月，案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2020年8月間晚間，何男與阿汝等人，均參加某警友站在臺中市舉辦之聚餐，於晚間10時許餐會結束後，包含何男在內的3位副站長均飲酒，阿汝就自告奮勇，開車要送3名副站長回家；但之後有2名副站長要去續攤，最後只剩下何男坐上阿汝的車。

不料車子開動沒多久後，何男突然側身，「撲過去」對阿汝襲胸，一手抓一邊。阿汝大驚，趕緊路邊停車，並伸出手打掉何男的鹹豬手。沒想到何男又更進一步，除了襲胸以外，還猴子偷桃直接朝阿汝的禁區襲擊，更摟住阿汝試圖強吻。過程中，阿汝不斷伸手打掉何男鹹豬手，但他持續伸手，總計3、4次。最後阿汝大聲喝斥，何男才住手。阿汝隨即打電話給其他警友站的同伴，到場查看後，阿汝報警處理，檢方依照「強制猥褻罪」對何男提起公訴。

法院審理時，何男否認犯罪，辯稱當天一上車就睡覺，「後來開了很久，都沒有開到我家，我跟阿汝說你為什麼繞路開那麼久，就跟阿汝發生爭吵，我沒有撲向她」否認猥褻阿汝。

但法院根據其他證人的證詞，另外也勘驗阿汝的手機，發現阿汝確實向友人發送了「對我不禮貌」、「救我」之類的求救訊息。此外，法院也認為，阿汝與何男無特別交情，既素無往來又無怨隙，阿汝並無虛構情節、誣陷何男之理，故此，一二審均認定何男有罪，判刑10月。案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
林智堅親密照意外曝！　女生竟是「全台最美民代」
比大S還扯！她和老公同天出生「睡隔壁保溫箱」
大S「約會具俊曄」超閃影片曝！　她嬌羞緊跟身邊
獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應
LIVE／不要問我「認」何事！大S媽24字獨家回應「母女決裂
讓妻兒先逃全被俄軍射殺！　3人陳屍路邊丈夫獨活淚崩
快訊／拜登邀尹錫悅「訪白宮」！　承諾深化美韓關係
身分證拿出來！姓名有「這3部首」　5折爽玩六福村

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林姿妙女兒重開羈押庭40萬交保　宜檢今再提抗告

高雄男路口搶快左轉「派出所前自摔」　酒測值0.81慘了

兇殘！他欠15萬被押到山區、住處亂棒打死　4成年人殺人罪起訴

國一南向新營段追撞防撞車　釀3車連環事故一度封閉全車道

「叫聲淫蕩有女友feel」爆乳辣腿照攬客　老司機還沒做就被抓　

LINE賣毒「秒速成交」搭大眾運輸躲查緝　警埋伏千里終逮人

雲林25歲警倒臥跑步機無心跳！AED救命送加護　同仁集氣盼康復

假借貸真收賄！千萬資金交代不清　玉里鎮長蔡秋龍涉貪污收押

高雄長髮女3度酒駕　雙手合十跪求警「我不想被關」

警友站副站長「撲過來」襲胸摸禁區　手被打還繼續3、4次

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

邱鋒澤秒拒小S一夜情邀約　吼「樓上揪樓下」公主抱丟丟妹伸紳士手

林姿妙女兒重開羈押庭40萬交保　宜檢今再提抗告

高雄男路口搶快左轉「派出所前自摔」　酒測值0.81慘了

兇殘！他欠15萬被押到山區、住處亂棒打死　4成年人殺人罪起訴

國一南向新營段追撞防撞車　釀3車連環事故一度封閉全車道

「叫聲淫蕩有女友feel」爆乳辣腿照攬客　老司機還沒做就被抓　

LINE賣毒「秒速成交」搭大眾運輸躲查緝　警埋伏千里終逮人

雲林25歲警倒臥跑步機無心跳！AED救命送加護　同仁集氣盼康復

假借貸真收賄！千萬資金交代不清　玉里鎮長蔡秋龍涉貪污收押

高雄長髮女3度酒駕　雙手合十跪求警「我不想被關」

警友站副站長「撲過來」襲胸摸禁區　手被打還繼續3、4次

男學生制服繡姓名遭騷擾　立委要求廢除「教部指審慎討論」

南韓史上首位「零國會經驗」總統　尹錫悅僅從政8個多月登大位

挑戰1kg起司披薩　2片就放棄！網見「金黃瀑布」卻嗨炸：更想吃

Twitch傳奇女實況主「飽嗝力爆發」　前電競選手隔螢幕看反胃逃走

老公幫付25萬元房貸「房在大伯名下」　她氣婆婆：我們都沒繳完

PTT老了？他讚Dcard介面操作優秀　網點1處「大破大立」吸引新生

汪小菲聽「熙媛」秒掛電話！資深狗仔亮5規矩內幕：一句話賠2500萬

林姿妙女兒重開羈押庭40萬交保　宜檢今再提抗告

庫茲馬稱開心在巫師能做自己　畢爾：在詹皇的球隊會被放大檢視

IKEA、Zara各大品牌店全部倒光　男拍片揭俄羅斯慘況：塊陶阿

社會熱門新聞

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

懷疑妻子偷吃！工程師抓鐵證反遭判刑

砂石車撞雙載機車　男女彈飛雙亡

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

詐500萬助理費　嘉義9頭身美女議員遭聲押

台南重大車禍！　2車激烈衝撞3傷1命危

「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　挨告下場慘

高雄BMW連撞2車起火！目擊者：副駕狂喊救命

花心男斷腿被放生　小三照顧18年挨告

台中惡火6死　他躺4天淚：什麼都沒了

更多熱門

相關新聞

疫情期間商人哄抬酒精價格　獲判緩刑

疫情期間商人哄抬酒精價格　獲判緩刑

新北市百斯特公司巫姓負責人，在2020年新冠肺炎爆發後，見民眾對酒精需求大增，竟把藥用酒精價格哄抬8到9倍，趁機撈錢、發國難財。一審將他判刑1年，上訴二審後，他認罪並繳回犯罪所得33萬餘元。高院10日二審仍判刑1年，但宣告緩刑3年的自新機會。

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

釣客找河道下切　慘遭獒犬猛追400米

釣客找河道下切　慘遭獒犬猛追400米

台中媽14°C雨天拋丟小孩！女童躺濕滑引擎蓋掙扎

台中媽14°C雨天拋丟小孩！女童躺濕滑引擎蓋掙扎

七期尬水湳！　建商左手布局新興重劃區　右手搶攻高價精華區

七期尬水湳！　建商左手布局新興重劃區　右手搶攻高價精華區

關鍵字：

法律人權台中強制猥褻判刑警友站副站長順道最高法院定讞下體

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

美估烏克蘭最終結局　他揭俄軍有1點根本故意的

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

他體重「詭異狂掉」罹癌王！醫嘆：6個月後離世了

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

更多

最夯影音

更多
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面