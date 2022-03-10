警友站副站長「撲過來」襲胸摸禁區　手被打還繼續3、4次

▲何姓副站長不只襲胸，還襲擊下體，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市警局某分局派出所的警友站何姓副站長，2020年間參加聚餐後飲酒，由另名女性副站長阿汝（化名）順道開車載走。不料何男竟趁車上僅有2人的機會，「撲過去」對阿汝襲胸、摸下體，阿汝打掉何男的手，何男竟伸手再上，持續3、4次。一二審均將何男判刑10月，案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2020年8月間晚間，何男與阿汝等人，均參加某警友站在臺中市舉辦之聚餐，於晚間10時許餐會結束後，包含何男在內的3位副站長均飲酒，阿汝就自告奮勇，開車要送3名副站長回家；但之後有2名副站長要去續攤，最後只剩下何男坐上阿汝的車。

不料車子開動沒多久後，何男突然側身，「撲過去」對阿汝襲胸，一手抓一邊。阿汝大驚，趕緊路邊停車，並伸出手打掉何男的鹹豬手。沒想到何男又更進一步，除了襲胸以外，還猴子偷桃直接朝阿汝的禁區襲擊，更摟住阿汝試圖強吻。過程中，阿汝不斷伸手打掉何男鹹豬手，但他持續伸手，總計3、4次。最後阿汝大聲喝斥，何男才住手。阿汝隨即打電話給其他警友站的同伴，到場查看後，阿汝報警處理，檢方依照「強制猥褻罪」對何男提起公訴。

法院審理時，何男否認犯罪，辯稱當天一上車就睡覺，「後來開了很久，都沒有開到我家，我跟阿汝說你為什麼繞路開那麼久，就跟阿汝發生爭吵，我沒有撲向她」否認猥褻阿汝。

但法院根據其他證人的證詞，另外也勘驗阿汝的手機，發現阿汝確實向友人發送了「對我不禮貌」、「救我」之類的求救訊息。此外，法院也認為，阿汝與何男無特別交情，既素無往來又無怨隙，阿汝並無虛構情節、誣陷何男之理，故此，一二審均認定何男有罪，判刑10月。案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。