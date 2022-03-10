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社會 社會焦點 保障人權

疫情爆發竟哄抬防疫物資價格！無良商人抬價酒精飆漲8倍

▲▼酒精,消毒,清潔,防疫,殺菌,75%,ALCOHOL,乙醇。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情期間商人哄抬酒精價格遭判刑。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市百斯特公司巫姓負責人，在2020年新冠肺炎爆發後，見民眾對酒精需求大增，竟把藥用酒精價格哄抬8到9倍，趁機撈錢、發國難財。一審將他判刑1年，上訴二審後，他認罪並繳回犯罪所得33萬餘元。高院10日二審仍判刑1年，但宣告緩刑3年的自新機會。

判決指出，巫男從事醫療用品批發，在蝦皮購物網上有6個帳號、露天拍賣上也有1個帳號。2020年新冠肺炎在世界各地爆發後，衛福部在當年3月間，公告將領有藥品許可證之藥用酒精及防疫清潔用酒精，增列入《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資內，不得哄抬價格。

巫男發現有利可圖，竟趁機提高酒精售價，將原本4公升（4000ml）一桶293與298元的酒精，提高售價到2,600元至2,730元；另外小包裝500ml一瓶、原本50至53元的酒精，也漲價到400元至420元，足足漲了8倍多的價錢。調查局查獲後，送請新北地檢署對他提起公訴。

法院審理時，巫男否認犯罪，辯稱當時公平交易委員會、警察局等單位曾來他公司調查，但是均未告知酒精可以賣多少錢；他自己也打電話給法務部，但法務部未明說酒精可以賣多少錢。所以他就自己看網路上的價格來訂。巫男還說「我當時成本增加很多，若市場真的覺得我賣太貴，怎麼有可能跟我買，我沒有哄抬防疫物資價格。」

一審法院調查後，發現巫男進貨成本並未增加，且他確實知道酒精當時已經被衛福部列管，仍刻意哄抬價格。因此一審法院依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》「哄抬防疫物資罪」，判刑1年。案經上訴，高等法院二審審理時，巫男認罪，並繳回犯罪所得33萬餘元。全案於10日宣判，高院仍維持1年刑度，但給予其緩刑3年的自新機會，但須於判決確定後2年內繳交15萬元給予公庫。可上訴。

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