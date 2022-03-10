高山步道打卡PO美照　玉管處與電信業者合作新增69處通訊熱點

▲電信業者派員於駒盆3.5K處測試，並於指標上架設可通訊點牌示 。（圖／中華電信提供提供）

記者高堂堯／南投報導

政府推動山林開放政策，玉山國家公園管理處因此與電信業者合作，持續清查園區登山步道上的可通訊點，以提升登山服務及救援效率，9日再公布新增69處，希望讓山友及遊客擁有更便利、安全的遊憩環境，也呼籲民眾可先下載相關資料，並將登山計畫與聯繫方式跟留守人約定好，快樂登山、平安回家。

玉管處表示，隨國家通訊政策從2G演變到5G、行動通訊設備普及，多數民眾通聯方式也轉以智慧型手機為主，除登山時通話，也會想透過手機上的社群媒體APP如IG、FB、LINE等對外聯繫；但園區內的7大登山步道系統，多位處道路交通無法抵達的偏遠高山地區，而山區之行動電話通訊，更受限於有效基地站台距離、地形、天候狀況及各式手機型號差異等，進而影響通訊信號品質。

▲南二段距大水窟6K左右地點，現亦可提供通訊服務。（圖／ 中華電信提供）

玉管處繼去年與遠傳電信公司合作，今年度再與中華電信及台灣大哥大公司合作，於園區主要登山步道清查手機訊號強度，包含玉山群峰及步道等熱門路線，也在馬博橫斷、南二段、新康橫斷、八通關越嶺道等分級難度較高路線進行測試，並於里程牌等設施上或周遭明顯位置，設置手機可通訊點牌示。

玉管處表示，經統計目前總共已查測出之可通訊點共計167處，相關坐標資料也將同步公告於該處官方網頁（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/CommunicationReferencePoint）及臉書社群中，供民眾參考。

▲▼設有通訊點牌示處，實際通訊品質仍會受地形、天候、基站天線及手機型號等因素影響。（圖／中華電信、台灣大哥大提供）

玉管處另強調，登山計畫中通訊方式及緊急應變規劃是確保登山行程安全的重點項目，因偏遠山區行動通訊（網路）訊號受限且不穩定，民眾入山前應事前了解山區何處手機訊號可能較強，以供緊急連絡時能有效對外求援；如遇有緊急事故需對外連絡，卻抓不到自家電信業者服務訊號、但有其它家電信業者之訊號服務，可嘗試撥打112緊急求救電話、請求救援。

玉管處提醒，實務上目前台灣山區仍無單一通訊器材可滿足通訊覆蓋度，民眾如計畫進入玉山園區、從事長程縱走或多天數行程，仍須同時攜帶衛星電話、無線電等別種通訊設備，以備緊急事件發生且現地無行動通訊訊號時之通聯，並事前規劃好登山計畫，包含行程、通訊及撤退應變計畫等，並將登山計畫複本交給隊伍留守人或了解登山活動之人員，以確保登山順利、平安回家。