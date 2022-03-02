玉山圓峰山屋、白洋金礦山屋已無蓄水　玉管處籲旱季登山節水防火

▲玉山多處山屋已無蓄水或呈低水量。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

華南雲雨區於2月下旬為全台各地和山區帶來連日雨勢，不過玉山國家公園管理處提醒，山區水源有限、取得不易，尤其旱季時降雨較少、紫外線強、蒸發量大時，山區的看天池、宿營點蓄水設施就可能會乾枯没水；目前玉山線之「圓峰山屋」的蓄水塔已無水可用，山友須在排雲山莊自行背水前往。

據玉管處發布的資料，除圓峰山屋，白洋金礦山屋也已無水，須將廁所水管接到屋後蓄水桶，取屋後的溪水使用，轆轆谷山屋、塔芬谷山屋也呈現低水量狀態。

▲▼玉管處呼籲登山前做好用水計畫，也須注意用火安全。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處預告，缺水的情況近期將會持續，呼籲山友除共體時艱、節約用水，出發前也應妥適研擬登山計畫，尤其確認山上合適的水源地點，及自行取水揹水應變，避免無水可喝的窘境，同時歡迎主動回報玉山園區內各宿營點山屋蓄水設施之水量情況及實際可取水之詳細地點，嘉惠其他山友。

▲玉山國家公園八通關杜鵑營地去年5月爆森林大火。（圖／資料照片）

此外，去年連月乾旱不雨和人為因素，造成多起森林大火，尤其是NCC前專委喬建中等人違規伐木取材生營火，造成玉山八通關杜鵑營地慘遭火焚長達12天，令人餘悸猶存且心痛；玉管處特別提醒，缺水時節更需要特別注意用火安全，請山友謹慎使用炊具，避免火災發生。