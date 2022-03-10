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「央視第一女主播」富商老公出事！遭爆被警方帶走　神秘背景起底

▲▼「央視一姐」董卿傳被地方公安局帶走。（圖／翻攝自微博）

▲「央視一姐」董卿傳被地方公安局帶走。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據港媒《星島日報》報導，「央視一姐」董卿丈夫、百億富豪密春雷已有兩個多月沒有公開露臉，引起外界猜測。密春雷是「覽海控股」創辦人，旗下包括上海人壽等企業。財新網報導，密春雷去年12月被地方公安局經濟偵察部門帶走，大約兩個星期後，上海人壽的投資總監也被查。

44歲的密春雷是上海人，畢業於同濟大學，2003年創立覽海控股，此後叱吒商界多年，締造出了百億商業帝國。他掌舵的覽海系，作為資本市場有名的民營派系之一，業務橫跨保險、醫療、銀行、地產、汽車、融資租賃等領域。

這位上海崇明島走出的富豪，自2003年創辦覽海後長期低調，直到2012年，他和董卿的關係曝光，密春雷的財富事業、低調風格，成為輿論熱議。

今年1月29日，覽海醫療發布公告稱，董事長密春雷授權公司董事倪小偉代其履行董事長職責，為期3個月，引起外界關注。據報導，覽海控股旗下上市公司覽海醫療業績預虧、上海人壽淨利潤由盈轉虧。此後，「董卿賣6千萬（約新台幣2.7億元）豪宅，要步劉濤後塵」的市場猜疑話題，一直熱議不斷。

相較於密春雷的低調，48歲的董卿「紅透半邊天」。她是上海人，原在上海衞視任節目主持人。2002年，董卿加入央視，先後主持《魅力12》、《歡樂中國行》、《我要上春晚》等多檔欄目，並憑藉大方親和的主持風格獲得觀眾喜愛。連續12年主持央視春節聯歡晚會，連續8年被評為央視年度「央視十佳主持人」。近年主持文化節目《中國詩詞大會》、《朗讀者》。

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