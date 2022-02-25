「最正央視主播」18歲走光片曝！緊身衣炸S曲線報新聞　萬人暈呆

▲馬凡舒身穿一件粉紅色緊身衣。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸央視春晚直播每年都吸引大批觀眾收看，今年一名正妹主播馬凡舒引發熱議，精緻美貌讓她瞬間登上微博熱搜，此後她的一舉一動備受網友關注。23日，有網友曬出影片稱，馬凡舒重新回歸央視體育頻道，繼續擔任了《天下足球》的主播。不過，她一夜爆紅後，在2011年參加選美時不慎走光的片段隨即被瘋傳。

23日，《天下足球》欄目中，馬凡舒身穿一件粉紅色緊身衣，勾勒出高挑窈窕的好身材。黑色的超短裙更是大秀漫畫腿，一雙美腿惹眼吸睛，再搭配上她絕美的顏值，十分令人驚豔。

馬凡舒的五官精致，有著古典美女的韻味，柳葉眉櫻桃嘴，高挺的鼻梁，氣質更是大氣從容，央視主播範十足。重新回歸足球節目的她不但顏值超高，專業技能也一如既往地優秀，進行主持播報的時候口齒清晰，控場能力強。

▲馬凡舒18歲走光片在陸網瘋傳。（圖／翻攝自影片）

網友看了馬凡舒回歸足球節目的消息，網友大讚，實在是太美了，比春晚的時候還要好看。也有人表示，為了看馬凡舒的顏值，第一次看了這個節目，雖然不懂球，但是馬凡舒是真的太好看了。

1993年出生的馬凡舒來自黑龍江，從小就多才多藝，憑借優秀的成績考取了中國傳媒大學，在讀書期間就已經成為《天下足球》的主持人，也因此被眾多球迷所熟知。在2022年的虎年春晚上，她剛剛加入央視，就獲得了與任魯豫等資深前輩一起同台主持的機會，表現十分亮眼。

不過，馬凡舒一夜爆紅後，她在2011年參加選美時不慎走光的片段隨即被瘋傳，當時馬凡舒在台上穿着比基尼走模特步，由於泳褲被綁上號碼牌，其重量令打打結處鬆開，但她仍堅持走完全程。她事後接受訪問時更表示，「誰愛看誰看，反正我也不怕」，令網友更佩服她的淡定穩重。