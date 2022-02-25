　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「最正央視主播」18歲走光片曝！緊身衣炸S曲線報新聞　萬人暈呆

▲▼ 正妹主播馬凡舒。（圖／翻攝自影片）

▲馬凡舒身穿一件粉紅色緊身衣。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸央視春晚直播每年都吸引大批觀眾收看，今年一名正妹主播馬凡舒引發熱議，精緻美貌讓她瞬間登上微博熱搜，此後她的一舉一動備受網友關注。23日，有網友曬出影片稱，馬凡舒重新回歸央視體育頻道，繼續擔任了《天下足球》的主播。不過，她一夜爆紅後，在2011年參加選美時不慎走光的片段隨即被瘋傳。

23日，《天下足球》欄目中，馬凡舒身穿一件粉紅色緊身衣，勾勒出高挑窈窕的好身材。黑色的超短裙更是大秀漫畫腿，一雙美腿惹眼吸睛，再搭配上她絕美的顏值，十分令人驚豔。

馬凡舒的五官精致，有著古典美女的韻味，柳葉眉櫻桃嘴，高挺的鼻梁，氣質更是大氣從容，央視主播範十足。重新回歸足球節目的她不但顏值超高，專業技能也一如既往地優秀，進行主持播報的時候口齒清晰，控場能力強。

▲▼ 正妹主播馬凡舒。（圖／翻攝自影片）

▲馬凡舒18歲走光片在陸網瘋傳。（圖／翻攝自影片）

網友看了馬凡舒回歸足球節目的消息，網友大讚，實在是太美了，比春晚的時候還要好看。也有人表示，為了看馬凡舒的顏值，第一次看了這個節目，雖然不懂球，但是馬凡舒是真的太好看了。

1993年出生的馬凡舒來自黑龍江，從小就多才多藝，憑借優秀的成績考取了中國傳媒大學，在讀書期間就已經成為《天下足球》的主持人，也因此被眾多球迷所熟知。在2022年的虎年春晚上，她剛剛加入央視，就獲得了與任魯豫等資深前輩一起同台主持的機會，表現十分亮眼。

不過，馬凡舒一夜爆紅後，她在2011年參加選美時不慎走光的片段隨即被瘋傳，當時馬凡舒在台上穿着比基尼走模特步，由於泳褲被綁上號碼牌，其重量令打打結處鬆開，但她仍堅持走完全程。她事後接受訪問時更表示，「誰愛看誰看，反正我也不怕」，令網友更佩服她的淡定穩重。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
瑞莎奶奶一直哭「今天都是飛彈」！　進防空洞後斷聯
獨／陳時中第3劑打高端！　選擇原因曝
余天淚崩：不要再走了好不好！　焦心余苑綺今早去醫院
快訊／高嘉瑜二伯騎車遭撞飛　送醫不治
快訊／中職第六隊確定了！　澄清湖球場當主場
快訊／烏克蘭又自轟1大橋！　阻止俄軍入侵基輔
快訊／高嘉瑜二伯出車禍！　失去生命跡象
最新戰情！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「最正央視主播」18歲走光片曝！緊身衣炸S曲線報新聞　萬人暈呆

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離：持台胞證登記

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻「自製五星旗」反遭網友炮轟

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機　銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

大陸日增破百82+22！上海再新增「1例台灣輸出」為大陸籍船員

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑　千坪豪宅不要了

基輔機場周邊加油站排數公里長龍　陸籍留學生：民眾都慌了！

陸提「煤價合理區間」新制　強調「不是政府定價」

大陸駐烏使館急示警：車身可貼「中國國旗」…6點提醒注意安全

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

「最正央視主播」18歲走光片曝！緊身衣炸S曲線報新聞　萬人暈呆

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離：持台胞證登記

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻「自製五星旗」反遭網友炮轟

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機　銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

大陸日增破百82+22！上海再新增「1例台灣輸出」為大陸籍船員

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑　千坪豪宅不要了

基輔機場周邊加油站排數公里長龍　陸籍留學生：民眾都慌了！

陸提「煤價合理區間」新制　強調「不是政府定價」

大陸駐烏使館急示警：車身可貼「中國國旗」…6點提醒注意安全

聯發科今年再徵2000人　首場大型招募3月將在台大登場

女舞蹈老師爽PO「30秒露臉啪啪片」　 幫2恩客手工服務被逮

勞保電子帳單逾9.8萬家企業使用　申請只需3步驟即可

越籍移工「奇萊山南峰凍斃」！遺體吊掛下山　還有2同伴失聯

228出遊提案！新北「4路線攻略」山海全包　寺廟櫻花、夢幻光雕河

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

瑞鼎2021每股大賺65.09元　擬配45元股利、配息率達8成

缺綠電！2025年再生能源占比難達標　賴瑞隆：用電大戶擴大至2000KW

無懼普丁！烏克蘭總統開嗆：俄羅斯遲早要跟我們談判

比特犬全國登記3722隻！　3月禁新養、已養未登可罰1.5萬

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離

欠13萬還不出青眼白龍卡遭法拍！競價曾破3.8億

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻自製五星旗保命

OL控總經濟師已婚騙砲　淪洩欲工具墮胎多次

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票 陸民眾組華人群抱團互助

香港財長：看見香港人移民情況

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機 銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

肝臟被吃三分之一　女身藏魚形寄生蟲

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」 女友52歲父親臨時入伍即失聯

大陸駐烏使館：車身可貼中國國旗

上海再新增1例台灣輸出！為大陸籍船員

更多熱門

相關新聞

廣東女孩化身太極女俠 登600公尺高上海中心「雲端起武」

廣東女孩化身太極女俠 登600公尺高上海中心「雲端起武」

大陸2022春晚節目之一的《行雲流水》由三位表演者在上海中心大廈（632公尺）、上海白玉蘭大廈（320公尺）、重慶聯合國際大廈 （318公尺）及廣州塔（454公尺）上表演太極。其中，來自廣東佛山順德的24歲女孩梁壁熒瀟灑流暢的動作及散發出來的英姿颯氣，引起外界關注。

春晚女主播「絕美顏值」震驚陸網衝熱搜！

春晚女主播「絕美顏值」震驚陸網衝熱搜！

張藝謀、脫口秀首登央視春晚舞台 太空人零點鐘聲獻宇宙祝福

張藝謀、脫口秀首登央視春晚舞台 太空人零點鐘聲獻宇宙祝福

央視挖立陶宛黑歷史：幫美國設黑獄　逼供嫌疑犯

央視挖立陶宛黑歷史：幫美國設黑獄　逼供嫌疑犯

陸央廣總台發聲「繼續支持台灣藝人參演」 批「綠媒」亂扣帽子

陸央廣總台發聲「繼續支持台灣藝人參演」 批「綠媒」亂扣帽子

關鍵字：

央視馬凡舒

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／基輔清晨空襲警報大響

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面