俄軍孬爆！衝後院「對空鳴槍」被超勇老夫妻怒譙　嚇到帶槍落跑

記者王佩翊／編譯

俄羅斯進軍攻打烏克蘭已經超過2週，各地更傳出有俄軍攻擊平民，日前有影片顯示，有4名俄軍士兵持槍衝進一對老夫妻的後院，甚至還對空鳴槍，企圖制伏對方，沒想到手無寸鐵的老夫妻不但沒有害怕，還氣得衝上前去狂罵俄軍，嚇得這4名士兵最後只能落荒而逃。

根據《每日郵報》報導，這對烏克蘭夫妻日前公布了自家後院的監視器畫面，只見一開始有3名俄軍士兵持槍闖入他們家的後院，隨後便開始翻找倉庫以及屋舍，想找到屋主。年邁的屋主聽到聲響後，立刻和妻子出門查看，馬上就看到了3人持槍對準他們。

▲老夫妻手無寸鐵卻成功趕跑帶槍的俄軍士兵。（圖／YT／War&Violence）

老翁隨即衝上前去，雙手張開並凶狠地痛斥對方，要求俄軍離開。老婦人更是不遑多讓，一個箭步衝到俄軍面前，便開始指著對方鼻子罵。或許是沒想到會遇到比自己還戰鬥的戰鬥民族，俄軍士兵隨即慌了手腳，並對空鳴槍，怎知老夫妻根本沒在怕。

俄軍士兵開始試圖說服對方投降，沒想到老夫妻仍然豪不退讓，甚至就連他們舉槍對準老夫妻，也根本不怕。就在雙方陷入僵持時，第4名支援的俄軍出現，他看著3名弟兄與老夫妻爭吵的畫面，直接呆住，原本應該要墊後把風，卻忍不住盯著5人對罵的荒謬情境，整個人都看傻了眼。

老婦人隨後雙手叉腰，堅持要俄軍士兵離開後院，在緊繃的交鋒後，俄軍最後竟摸摸鼻子默默離去，而老夫妻則隨即上前將後院大門關上。

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