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「流鼻血」4小時掛急診　醫曝原因：事情沒這麼單純

（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

▲男童手肘內側瘀青。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，有時候流鼻血沒那麼單純，背後潛藏著其他危險的疾病，像一名男童流鼻血長達4小時，經診斷可能罹患「不明原因血小板缺乏紫斑」。

謝宗學9日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，流鼻血不止是兒童急診被認為是「無聊」或「浪費急診資源」的主訴，因為絕大多數鼻血不止的原因，是「不正確的止血動作」造成，最常見錯誤是沒有捏住鼻翼止血，而去捏住無法壓迫到出血點的鼻梁。

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謝宗學指出，然而，有些時候事情沒有這麼單純，背後潛藏著其他危險的疾病；凌晨6點是值夜班最累的時刻，精神體力接近見底、離8點下班只剩一個多小時的時間，也是心態上最容易鬆懈的時刻。

▼男童軀幹胸部瘀青。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

「我接到檢傷的電話，說有一個男童主訴流鼻血不止」，謝宗學心想，不會又是一個止血動作不正確只能衝急診的個案？家長說孩子半夜睡到一半突然右側鼻孔出血，捏住鼻子約一小時無法止血，曾經到其他急診看診，但一到急診室鼻血就停止了，回家後一小時又開始流鼻血，完全無法止住，因為前後反覆流鼻血超過4小時，最後只能帶孩子到醫學中心小兒急診室看診。

謝宗學表示，聽完病史後覺得狀況有點不太對，即使用不正確的方式止血，也不應該反覆流鼻血這麼久；為了排除止血動作不正確因素，他親自在診間幫孩子捏住鼻翼止血，和教導家長正確的止血動作，沒想到10分鐘過去了，鼻孔依然持續出血，直至將浸泡Bosmin過的紗布整個塞入鼻腔，鼻血才慢慢止住。

「此時，心中的疑惑更深。」謝宗學說，再次仔細詢問病史，家長表示孩子從小到大常常流鼻血但都能很快止血，但從來沒有像這次一樣流這麼久仍沒有止血，沒有發燒或其他不舒服症狀，食慾活力也都正常。

▼男童膝蓋瘀青。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

謝宗學檢查孩子的身體，發現膝蓋有瘀青，這對於好動的男生不是特殊狀況，但比較值得注意的是，平常比較不容易碰撞到的手肘內側、軀幹胸部也出現瘀青，「我心中浮現了幾個血液相關疾病的鑑別診斷，跟家長解釋可能不是單純鼻腔的問題，需要幫孩子抽血做進一步的檢驗。」

謝宗學指出，果不其然，血液樣本送出去沒多久，就接到檢驗科通報危險值的電話，正常總數應該在15萬以上的血小板數值，檢驗數值只有6000多，其他報告只有輕微貧血，白血球和凝血功能正常，配合鼻血不止和多處瘀青等臨床症狀，最有可能的診斷是「不明原因血小板缺乏紫斑」（Idiopathic thrombocytopenic purpura,ITP)，將病人轉至他們醫院的兒童血液科團隊，正在穩定治療中。

謝宗學表示，常被認定浪費醫療資源的主訴中，有時候背後可能隱藏某些特殊的疾病，他的原則很單純，即使面對再無聊的主訴，跟主訴相關的病史和理學檢查，他還是會一一詢問和執行。

謝宗學寫道，彷彿機器人般的行為，由來可能源至他個人的運勢，過去10多年的血淚經驗，再平凡主訴還是可能潛藏危險的疾病，發生機率再小的診斷，還是可能在他面前頻繁出現，「鳳梨生涯造就了我龜毛的看診習慣，總是想很多和擔心很多，容易過於焦慮是許多住院醫師和護理師對我的評價，事實如此，我也只能接受。」

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