能出國玩了？醫悲觀：3年內不敢奢求　2成本「比疫情前高很多」

▲日本放寬外國人入境隔離天數，國人期待能出國旅遊的日子近了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

全球疫情趨緩、邊境管制逐漸鬆綁，日本也宣布3月起外國人入境隔離縮短為3天，不少國人相當期待，旅遊業者也提出「357建議」呼籲鬆綁出境旅遊團。但中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，台灣逐步解封走向漸進式與病毒共存要十分小心，「至於出國遊玩，3年內我不敢奢求」，認為要付出2成本實在太高了。

香港確診數逐日遞增，急診室一夜之間爆滿，醫療系統已不堪負荷。謝宗學昨（17）晚在粉專指出，台灣要時時注意醫療量能是否能承受疫情規模的衝擊，「若發生醫療崩潰，現在的香港就是我們的借鏡。」

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他說，台灣防疫做得太好，人們沒有接受過任何一波病毒篩選，即使去年5月疫情爆發，也只有少數人接觸過病毒，未經過大規模天擇，身體素質較為弱勢族群是否只靠疫苗保護撐過病毒侵襲，也無法預期，況且有些長者連一劑都沒打。

▲急診醫悲觀地說，出國旅遊自己3年內不敢奢求。（示意圖／記者蔡玟君攝）

謝宗學認為，逐步開放是必然要走的方向，但每次鬆綁必須小心翼翼對待，不用太祈求清零。以現況而言，每天維持雙位數新增確診個案，本土病例並未暴增，已經是逐步開放過程中最好的狀況，日常生活沒有受到太多影響。

「至於出國遊玩，3年內我不敢奢求！」謝宗學悲觀地說。即使提早開放，但出國花費的時間與金錢成本，絕對比疫情前高很多，他已做好2025年後才能出國旅遊的心理建設，「這幾年好好享受台灣山川美景，對我來說也是人生中難得的時光。」