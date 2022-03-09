懷疑妻子偷吃！竹科工程師見對話紀錄抓「出軌鐵證」　卻遭判刑

▲竹科工程師抓到妻子出軌的鐵證，卻遭到判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

竹科一名已婚工程師與妻子感情不好、2人分居近3年，為了照顧小孩仍天天碰面。某次工程師撞見妻子的對話訊息，抓住了出軌證據，因此立刻翻拍，沒想到被妻子一狀告上法院，最後被依照無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處3個月有期徒刑。

根據判決書內容，新竹40歲的陳姓工程師與妻子婚後育有2子，但因為感情不睦，2019年4月開始分居，不過2人為了孩兒照料的問題，仍然每天碰面。

陳妻2020年向新竹地院訴請離婚，陳姓工程師懷疑有隱情，於是趁著長子使用妻子的電腦、手機時，翻拍了妻子與他人的通話訊息，藉此掌握出軌證據，到法院提告，主張妻子外遇。

▼陳妻的對話紀錄被丈夫翻拍，氣得告上法院。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



陳妻為此感到十分奇怪，為何私密對話紀錄會被丈夫掌握，因此也向法院提告。陳姓工程師則辯稱，他並不知道妻子的社群密碼，這些對話是長子玩電腦、手機時自動跳出來，看到以後才會翻拍。

不過，新竹地院審理後認為，陳男無故取得妻子通訊軟體的私密紀錄，嚴重侵害隱私，但考量事後坦承犯案，依照無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

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