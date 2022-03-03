揭12星座的「渣特質」　出現不尋常行為得小心

▲12星座出現不尋常行為，很可能是出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

身邊的那個他，行為是否和平常不太一樣，據《星座好朋友》網站分析，12人星座如果出現一些不尋常的行為，可得注意了，很有可能代表著，第三者的出現，或是對你已經沒有愛了！

1、常常找不到人

代表星座：牡羊座、雙子座、水瓶座

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這些星座一旦認真想對一個人好，真心愛上一個人時，只要一通電話隨call隨到都沒問題，就算自己真得忙到走不開，也會想盡辦法回應你，但如果是他們對你已經沒有愛或是劈腿，你會發現原本的隨call隨到，變成怎麼都找不到人，就算你想要約他出門約會，或是深夜回家害怕想讓他來接你，他都會直接回絕跟你說沒空，很有可能他其實早就不愛你，甚至可能劈腿。

2、突然關心行蹤

代表星座：天秤座、射手座、魔羯座

這些星座平時可能不會太在意你的行蹤，你去哪大多也不會過問，幾乎是給你完全的信任，但當他們開始反常，動不動就想知道你的行蹤，幾點出門、去哪、和誰、幾點回家，甚至會時不時再你出門的時候，打電話確認你真的在外面，確認你回家的確切時間，突然非常關心你，但事實真相可能是他們出軌了，得掌握好你的行蹤才不會事蹟敗露。

3、注重外在

代表星座：金牛座、處女座、雙魚座

這些星座開始注重打扮的時候，大概就只有在有喜歡的對象的時候，或是熱戀、曖昧期，這時的他們開始認真的練化妝、穿搭，讓自己隨時隨地都帥帥美美的，這些星座平時比較懶得去妝點外在，尤其是在有個穩定交往的另一半後，他們基本上會認為，反正都那麼穩定了、也看過自己原始的樣貌，就算不用特別打扮也沒關係，如果他們突然又開始重視起自己的外在，開始勤於打扮自己，追逐最新的時尚潮流，那你可得好好注意了，他很可能已經劈腿。

4、局突然變多，常常偷偷用手機

代表星座：巨蟹座、獅子座、天蠍座

這些星座真心愛上一個人時，願意將自己的時間留給另一半、犧牲其他娛樂和朋友聚餐也沒關係的人，可以說是很黏另一半，但如果他們突然多了許多新朋友、聚餐局也變多，想跟他們一起看場電影，可能都還得排在「朋友」的邀約後面，那你可得小心，很可能有小三的出現，而這劈腿的對象，很可能就在那些新認識、常約他的人當中。