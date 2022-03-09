護理師熱戀帥氣女同事　夫心碎求償…法院認定2人是「閨蜜」免賠

▲林男認為妻子外遇護理師女同事提告求償，但法院認為2人是「閨蜜」免賠。（示意圖／取自librestock網站）

記者蔡怡萍／雲林報導

林姓男子發現其在醫院擔任護理師的趙姓妻子，與其同事偷偷訊息傳情，還在宿舍約會，進一步觀察後更發現「小王」是女兒身，仍然覺得老婆出軌，對2人提出80萬元的損害賠償，雲林地院近日判決出爐，認為2人狀似「閨蜜」的親密言語，在現今社會比比皆是，難以判斷有踰越普通朋友的情事，判林男敗訴，2人免賠。

林男表示，某日偶然發現妻子手機中出現許多曖昧的對話：「你是我的心肝我就是會捨不得」、「直到你出現才終於看到愛情的樣子」、「要解鎖多少幸運才有相愛的福氣，遇到你我沒有白來才覺得這輩子值了」、「我每一個輩子都要妳」、「最愛的寶貝我愛你，我們好好相愛」、「我不想去做傷害我們感情的事我現在只想好好珍惜好好道歉」。

林男追查後發現與妻子打得火熱的這名「小王」，竟是與妻子同在醫院工作的護理師兼大學同學黃女，認為妻子外遇，憤而對2人求償。

打扮帥氣中性的黃女表示，是因為趙女與老公婚姻關係破裂、感情不睦，情緒經常低落，時常抱怨哭泣，基於同事同學情誼為她打氣鼓勵，並關心其身心及婚姻狀況，沒有不正常交往情事，更強調她與其他朋友間也常以「親愛的」、「想你」、「寶貝」等圖貼文字互傳，一切屬於平常互動模式，黃女更覺得是林男因其中性的外表、又與妻子常一起值班、上課而心生懷疑，才是性別歧視。

林男將對話截圖當證據提供給法院，認為這些足以證明妻子出軌，但雲林地院認為，2人雖有相有較為親密互動等情狀，但仍屬一般生活談話，無談及有關同性歡愛挑逗煽情露骨之言語，或誇張不當親密舉動。且現今社會的人際關係也不可能侷限在夫妻而已，一般社交行為實不可避免，況於現今女性友人（或閨蜜）間牽手、依靠，或以言詞、圖貼互表「愛你」、「喜歡」情形比比皆是，難據此即推斷有逾越普通朋友分際之事，於是駁回林男之訴，2人免賠。