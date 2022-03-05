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丈夫出軌親姊！妻忍12年不敢戳破…見2人「裸下身坐沙發」崩潰

▲▼出軌。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲丈夫與妻子的親姊發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

老夫老妻舉辦婚禮，感人的背後竟藏著驚人的出軌事件！資深媒體人狄志為分享，有對年邁的夫妻補辦了一場婚禮，丈夫當場一眾親友的面，向妻子下跪懺悔，嘴裡說著「對不起妳30年」，原來是在外面有了女人，讓所有親人感到相當震驚。

狄志為在節目《新聞挖挖哇》分享，這對夫妻婚後共育有4名子女，丈夫擔任公務員、妻子則開了間雜貨店，由於平時要忙雜貨店裡的生意，還要照顧子女，根本忙不過來，於是妻子的親姊姊自告奮勇，幫忙帶4名小孩。

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為了照顧4個孩子，妻子的親姊理所當然進了家門，還兼職當了雜貨店店員。沒想到大姨子來了以後，丈夫變得十分熱情，不但幫忙買菜、加菜，還會親自將大姨子送回家，讓妻子抱怨「為什麼我以前沒有」，也逐漸開始懷疑2人的關係。

▼妻子雖然懷疑2人的關係，卻不敢直接戳破，默默容忍了12年。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲▼出軌,一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，丈夫也解釋，因為大姨子來幫忙，沒有收任何費用，每天還要顧小孩顧到晚上8、9點，於情於理都要回饋一下，買點好吃的、幫忙接送回家。

由於妻子個性強勢，會從各種方面不斷數落丈夫，丈夫從家庭得不到溫暖，轉而向大姨子訴苦，儘管大姨子也有家庭，2人還是聊得愈來愈起勁，最後聊到床上去，雙雙發展出婚外情。

至於是如何抓到的？狄志為表示，由於雜貨店有販售紅豆湯、冰品等食品，因此需要準備食材，丈夫當時在廚房忙碌，姊姊剛好也到店裡，妻子於是告知「我老公在後面忙，妳去幫他忙」，等到走到廚房裡，要跟丈夫換零錢，才發現丈夫與姊姊疑似「抱在一起」，嚇得立刻轉頭就走。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子煮好飯，喊人來端菜卻沒有回應，開門卻撞見2人裸下身在沙發上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

妻子不敢戳破2人的關係，就這樣忍了12年，時間久了身邊的人也議論紛紛，直到有一次在家中廚房忙碌，找人端菜卻沒有人來，走到客廳才看見，姊姊與丈夫就在沙發上，裸著下身辦事，戳破了視而不見的謊言，姊姊還理直氣壯地穿起內褲，嗆「我跟妳老公玩玩而已」、「妳跟妳老公也都沒有玩」等話語，姊妹正式撕破臉。

狄志為指出，等到婚外情過了30年，妻子提出離婚，丈夫為了挽回，才有前面那場婚禮，當時有他認識的長輩在場見證，現場哭得死去活來，令人十分感慨。

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