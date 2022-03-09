桃園樹木普查　三種最破壞人行道的樹種曝光

▲桃園市政府工務局養工處報告行道樹普查成果。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府工務局養工處9日於市政會議，進行「桃園市行道樹普查成果」專題報告指出，行道樹屬於都市綠色資產，具有景觀優化、生態保育、空氣淨化及節能減碳四大功能，依系統建置約300餘種樹種資料進行統計分析，全市數量較多前三名樹種為：臺灣欒樹（計14,747株，20%）、樟樹（計13,512株，19%）、小葉欖仁（計8,966株，12%）。

另由於小葉欖仁（12%）、正榕（8%）、黑板樹（6%），容易板根造成基盤隆起、破碎等情形，屬於非優良樹種，後續將由養工處會同區公所進一步檢討改善。市府工務局規劃「桃園市生態城市造林計畫」，分為「企業媒合認養」、「公共工程造林」、「建立獎勵制度」及「結合城市行銷」四大策略，並於2018至2020年間完成全市超過11.4萬株的行道樹普查。

發現其中25%是容易破壞人行道的黑板樹、榕樹及小葉欖仁，主要原因為樹穴空間太小，導致樹木生長不良且容易造成基盤損壞，後續將由交通局與養工處共同規劃行道樹改善、人行道寬度及道路空間調整，並逐步汰換現有過小的植穴；而行道樹種也將透過「桃園市生態城市造林計畫」的樹木諮詢小組所提供的專業建議來選擇，有效提升行道樹品質及城市景觀。

養護工程處副處長高必嫻表示，依據《森林法》及《森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準》規定，直轄市、縣（市）主管機關每五年應至少辦理普查一次。市府於2016年即訂定《桃園市行道樹管理維護自治條例》，2018至2020年持續針對位於人行道、分隔島、路肩、槽化島及退縮建築無遮簷人行道的樹木進行普查，主要工作項目包括：樹種辨識、樹木位置坐標定位、胸徑量測、記錄樹木生長狀況、蒐集樹種性狀資料、影像紀錄、製作及掛設樹籍名牌、建置樹木普查資料庫等，累計已普查逾11.4萬株。

高副處長說明，有別於其它城市採單一版型，桃園樹籍名牌分為綠色的常綠版型及咖啡色的落葉版型，分別代表常綠樹種及落葉樹種，並採用鋁板材質及不銹鋼彈簧繩固定。除退縮建築無遮簷人行道外，其他樹木皆以公家單位維管對象進行掛牌，目前共計掛牌約6.5萬株，有助於親近樹木、認識樹種，深受市民朋友喜愛。