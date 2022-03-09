台中惡火6人枉死　被領養30多年女兒再見生母...竟是冰冷屍體

▲▼台中惡火6人枉死，上午舉行招魂，其中一名死者的女兒被領養30多年，再見生母竟是冰冷屍體。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市興中街一棟違建出租大樓6日因為房客縱火，造成6死6傷的慘劇，今天有5名死者家屬到場招魂，其中63歲的亡者張雅君，因為經濟因素，唯一女兒出生不久即被人領養，母女倆30多年未見，不料再見竟是天人永隔，陪同陳姓女兒來招魂的女性友人說，接到警方通知生母惡耗後，一度不願來驗DNA比對，後來還是來送母親最後一程，陳女對於此事覺得很徬徨，認為凶手很可惡。

興中街大火造成6死6傷的慘劇，上午12點有3名死者家屬到現場招魂，死者分別是63歲的張雅君、66歲廖美英和42歲葉銘祥，葉的家屬一擲就聖筊，張的家屬擲2次，廖的家屬一直擲不出聖筊，直到急得痛哭失聲，才在第6次成功。

其中住在8樓的張婦，女兒出生後就送給友人領養，據陪同的友人說，陳女小時候被領養後，30多年來母女倆都沒有見面，陳女目前在台南擔任房仲，直到大火隔天清晨4點多，接獲警方電話通知希望能前來做DNA比對，她才得知生母惡耗，由於和生母感情平淡，一度請警方另找他人，但警方說目前只找到她一人後，她昨天才從台南趕來台中料理後事。

陳女的友人說，陳女接到通知後覺得很徬徨，大罵凶手太可惡，母女倆30多年未見，如今再見母親竟是冰冷屍體，天人永隔，令人同感悲傷。