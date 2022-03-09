答應假離婚！下秒「尪放閃小三」她卻幫背債...心寒列：最後悔3事

▲原PO看著前夫跟小三幸福美滿，心中相當崩潰（圖／ 達志示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

夫妻應當要一輩子有福同享，有難同當。但有位網友在《匿名公社》表示，才答應與生意失敗的丈夫假離婚，「他下秒卻跟小三高調結婚」，原PO甚至還幫前夫背了一身債。

原PO一開頭就列出3件「最後悔的事」，後悔在前夫牽車時當他的保人，後悔前婆婆債台高築時，到處借高利貸幫她還，更後悔在前夫生意失敗時，聽信對方的話答應假離婚，原PO怎麼樣也沒想到，丈夫竟然假離婚不到三個月，就與小三高調結婚，「我卻被蒙在鼓裡，等他度過難關後回來跟我和小孩重逢」。

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原PO無奈，「是我視人不清，我也願意負起責任，但孩子是無辜的」，原PO說道，前婆婆竟然因為她生的是女兒，就不認這個孫女，「我想找前夫問清楚，但他換電話，去前婆家也被處處阻擋」，看到前夫跟小三幸福美滿，一家人無債一身輕，這讓原PO相當崩潰，「我卻背著快500萬的債務，帶著孩子躲在套房生活」，並心痛表示，每個月扣掉要還的債務，身上剩不到2000，「這要叫我怎麼活？」

貼文一出，網友們紛紛心疼原PO，「快找銀行債務協調」，「我也是一樣的笨女人，幫前夫扛了一身債，建議您到法扶諮詢更生，這樣才有機會重新翻身」，「加油！未來也要教會女兒好好保護自己」，「這種人會有報應的」，「去申請社會福利補助，還是中低收入」，「加油！要過得比他們還要好」。