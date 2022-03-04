行兇原因曝！牙醫拒離婚還全家遊台南　小三帶刀搭捷運埋伏砍人

記者邱中岳／台北報導

北市文山區萬盛街發生1名呂姓牙醫師，遭曾姓小三持菜刀砍殺，造成胸口中刀倒臥血泊，搶救後宣告不治，曾女則是殺害男友後精神不穩定持菜刀自殘，造成左手腕肌腱韌帶受損，在3日凌晨開刀救治，於4日下午甦醒，經醫院判定出院後接受警方偵訊，聲稱在咖啡廳被搭訕才和對方交往，不滿呂過年帶全家去台南玩，留她獨自一人在台北，而且承諾要和妻子離婚，卻始終沒有兌現承諾。

▲曾女不滿牙醫沒有兌現離婚承諾，竟買刀搭捷運埋伏行兇。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，57歲的呂姓牙醫，與1名28歲的曾姓女子交往多年，曾不滿呂男過年陪妻小過節，卻讓自己獨守空閨遭冷落，女子竟持菜刀在住處埋伏，1日下午2時許，趁呂姓男子出現時追砍對方，造成呂男胸口刀傷，呂男妻子到場痛哭失聲。

▲曾女表示2018年，在咖啡廳被呂姓牙醫搭訕，2人才進而交往情侶。（圖／記者黃彥傑攝）

警方事後到場，發現被砍的男子胸口中刀，當場沒有呼吸心跳，緊急送往萬芳醫院搶救，但最後則仍然宣告不治。據悉，曾姓小三原本在呂姓牙醫師的診所上班，但僅1週就離職。

曾姓小三自殘造成身上多處刀傷，最嚴重的部分在左手腕的肌腱韌帶，因精神狀況不穩定，且家屬又未能現身，所以遲遲無法簽下手術同意書，直到曾女的母親到場，簽下同意書後在3日凌晨進行手術。

警方指出，手術後曾姓女子送往病房休養，在醫院觀察後同意出院，現場戒護的警力，也直接將曾女帶回分局製作筆錄，目前仍就讀大學的曾女，在律師陪同下接受警方偵訊。

曾女原本聲稱，在當護理師期間，認識呂姓牙醫進而交往，但事後又向警方改口，在2018年間，在咖啡廳被呂姓牙醫師搭訕，2人進而交往成為男女朋友。

呂姓牙醫師還在永和租了1間套房給曾女，平日都睡在曾女住處，只有假日才會回文山區的家中，額外還會支付學費以及生活費，但曾女不滿呂「過年帶全家去台南」，留她一人在台北，心裡不是滋味。

事後呂姓牙醫又說要與元配離婚，但卻遲遲沒有結果，才會心生不滿跑去住家附近的小北百貨購買2把料理刀，再搭捷運到萬隆站，將刀藏在包包，等遇見呂男出現才砍殺對方。

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