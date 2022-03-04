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快訊／砍死已婚牙醫後自殘　小三護理師殺人罪遭聲押

▲▼ 台北市文山區呂姓牙醫呂俊瑤命案，小三曾廉容殺人罪移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾姓女子涉呂姓牙醫命案被移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾姓女子與呂姓已婚牙醫婚外情多年，曾女不滿呂男農曆春節帶妻小到南部過年，丟她1人在台北，1日持刀砍殺呂男後自殘，2人被送醫急救，呂男傷及動脈不治，曾女則於4日下午甦醒，向警方供稱4年前在咖啡廳被呂姓牙醫師搭訕，2人進而交往並同居，台北地檢署檢察官覆訊後，依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

據了解，曾姓女子在犯案後，只要清醒時就會出現情緒不穩的狀況，應訊時也不時落淚，4日晚間被移送北檢時，行動緩慢，因殘導致肌腱韌帶受損 的左手腕，還可看到明顯的包紥紗布和簡易固定板，為免她又激動，律師特地進拘留室陪著等到檢察官開庭。

警方調查，28歲的曾姓女子曾短暫在57歲的呂姓牙醫診所擔任護理師，曾女表示呂姓牙醫還在永和租了1間套房給曾女，平日都睡在曾女住處，只有假日才會回文山區的家中，額外還會支付學費以及生活費，但曾女不滿呂「過年帶全家去台南」，留她一人在台北。

之後呂男又說要與元配離婚，但遲遲沒有結果，曾女心生不滿，購買2把料理刀藏在包包，埋伏在呂男住處外，等待和呂男談判，結果一言不和，持刀砍殺呂男胸腹部多次，呂男妻子到場看到丈夫倒臥血泊而痛哭失聲。

曾女因犯案當下自殘造成身上多處刀傷，送醫時精神狀況不穩定，3日凌晨進行手術休養後，醫院同意出院，由律師陪同先後接受檢警訊問。

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