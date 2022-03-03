醋夫砍前妻22刀！淡定坐客廳「人我砍的」　4歲子目睹呆立嚇傻

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子離婚後還跟前妻同住，卻疑因前妻有了新歡，2人在臥室起口角，怒持菜刀猛砍她22刀，再自殘割傷手腕，警消趕抵時，男子冷坐客廳「人我砍的」，4歲幼兒目睹過程驚嚇呆立在旁，前妻躺血泊中，經送醫搶救無生命危險，男子訊後依殺人未遂移送，檢察官聲請羈押。

▲高男（左）與陳女（右一）一家四口曾甜蜜合照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，35歲高姓男子從事物流業，與35歲陳姓妻子育有11歲、4歲兒子，住在新北市新莊區中和街的住宅大樓，日前2人簽字離婚，但仍同住一起；2日上午8時許，大兒子上學後，高男懷疑前妻陳女交了新男友，2人在臥室起口角衝突。

▼新莊殺前妻兇刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

高男越吵越氣，直接衝到廚房拿了一把菜刀，朝陳女揮砍，造成她背部、手部22道刀傷，鮮血濺出噴灑整個臥室，倒在血泊當中，高男逞兇後，再持菜刀劃割自己左右手腕企圖輕生，警消救護人員獲報趕抵，看到案發現場，也不禁頭皮發麻。

▼新莊區中和街前夫持菜刀砍前妻22刀 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

只見高男坐在沙發上，左右手腕淌著血，冷言說「人是我砍的，她在臥室裡」，更令人難過的是，4歲幼子目睹爸爸砍殺媽媽，已經嚇呆站立客廳，一動也不動，救護人員趕緊將滿身是血的陳女緊急送往部立台北醫院救治，所幸在醫療團隊努力下，救回一命。

高男左右手腕經包紮後沒有大礙，但面對警方訊問，他完全不願配合，行使緘默權，訊後依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦，檢察官認為他緘默並拒絕夜間偵訊，有隱瞞事實行徑，聲請法官羈押，家中2子則由阿嬤帶走安置，社會局獲報也介入關懷，列高風險家庭。

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