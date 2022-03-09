台日防火防災交流！　消防彩繪燈籠650顆寄送日本群馬縣傳祝福

▲日本群馬縣水上町政府台灣事務局長阿部真行及消防局第七大隊人員，一同將這次的彩繪燈籠裝箱，準備寄往日本，將台南在地學生滿滿熱情心意也一起寄至日本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「火神護祐平安祈福2-消防百年『火見樓』風華再現」消防點燈祈福活動，在國高中及幼兒園師生及各界民眾共同參與下，展示在消防局中正分隊外牆及台灣祀典武廟，過年期間點亮台南市區，成為美麗駐足觀光景點，並於今年元宵節圓滿落幕，獲得各界極大迴響。

日本群馬縣水上町政府台灣事務局長阿部真行及消防局第七大隊人員，9日一同將這次的彩繪燈籠裝箱，準備寄往日本，將台南在地學生滿滿的熱情心意也一起寄至日本，傳達彼此的祝福與進行防火防災交流。

這批燈籠由台南市國高中生及小學幼兒園以「祀典武廟火德星君（火神）護祐．平安祈福及消防意象」主題親手繪製，正與水上町豐樂館供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」保佑人民平安互相呼應，台日兩地以防火、防災宣傳進行交流，別具意義。

第七大隊長黃輝林表示，消防點燈活動在市長黃偉哲及局長李明峯的大力支持下，連續辦理兩年，更獲得市民朋友的熱烈響應，是一個非常好的結合地區與防火防災意識的活動，每一顆燈籠的繪製除了是每一戶家庭的參與外，也代表地方民眾對於防火防災工作及在地文化的認同，這次寄到日本展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還有介紹台南傳統文化，最重要的是，盼望疫情早日結束，祈求日本友人一切平安順利。

消防局第七大隊在此呼籲，近期天氣再次轉冷，也請市民朋友使用燃氣熱水器，務必開啟窗戶保持通風，並請找合格技術士安裝燃氣熱水器，同時也請留意用火用電安全，避免濫用救護車資源，一同打造更安全的生活環境。