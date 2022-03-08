王毅正告美日別再插手　陸學者：兩岸關係再不化解恐爆衝突

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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅正告美日別再插手　陸學者：兩岸關係再不化解恐有衝突

▲▼ 2022兩會、王毅外長記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲2022年兩會王毅外長記者會 ，烏俄衝突、台灣問題都是熱點問題。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅昨7日舉行中外記者會，100多分鐘QA，共回答27個問題，除了烏俄衝突是全場焦點，台海問題也是熱點之一。王毅利用回答中美關係問題，劍指美國支持台獨的「漂浮立場」；談到中日關係，直接挑明不要觸碰敏感台灣問題。接受《東森新媒體ETtoday》涉台學者指出，王毅回答態度非常堅定，毫無避諱，也是再次明確正告西方國家以及蔡英文政府，台海問題必須謹慎處理，否則恐怕遲早會走向衝突一天。

回顧2019年外長記者會，曾有陸媒會後追問「預計再拿下幾個台灣邦交國？」王毅當時仰天長笑幾聲，並未做出回答。相較當時台海關係，那年香港反送中才是最麻煩問題。三年過去，「烏俄戰爭」延伸出來「今日烏克蘭，明日台灣」的爭議，換成台海問題是中國大陸棘手問題，甚至牽涉太多國際複雜因素，尤其是美日的模糊態度。

▲▼美國國務卿布林肯、中國外交部長王毅。（組圖／路透）

▲美國國務卿布林肯、大陸外交部長王毅。（組圖／路透）

今年除了「烏俄衝突」是熱點，以往中美關係一直是兩會外長記者會熱門問題。針對《美國全國廣播公司記者》提問「全面對華競爭已成為美兩黨共識，中美關係下一步會持續惡化？」

王毅回應，去年以來，習近平主席同拜登總統舉行視頻會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展了對話交往。我們注意到美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。「四不一無意」的表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地。

公開劍指美國「說一套做一套」，王毅針對中日關係面臨的分歧挑戰，三點忠告講的更直白。挑明日本要重信守諾，維護好兩國關係的政治基礎，歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基。

過去王毅在外長記者會針對中日關係，都是單就兩國之間矛盾回應，這次直接要求日本不要再觸碰台灣問題，把話說到底，十分少見。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問上海東亞研究所副所長王海良首先指出，「王毅的態度非常鮮明堅定，這麼多年來，不只美國插手台灣問題，美國盟國日本、澳洲等國也跟加入，和中國已經形成一場鬥爭或博弈。」

王海良進一步分析，現在中美關係下的台灣問題變得更加複雜尖銳，從去年的四方會談，今年美日首長2+2，都把台海問題列入討論，近年日本也發表許多挺台言論，來換取美國更多的支持。面對美日刻意模糊一中政策，台灣問題已經無法再迴避，所以王毅趁這次外長記者會公開挑明美日，不要再碰觸敏感的台灣問題。

▲▼2022兩會,王毅,人大,外交部。（圖／記者任以芳）

▲王毅挑明正告美日，不要再碰台灣問題。（圖／記者任以芳）

回到兩岸根本解決問題？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問上海東亞研究所助理所長包承柯表示，「首先美國必須停止干涉台灣，台灣方面重回「九二共識」基礎，化解兩岸分歧。如果這兩個條件成立，兩岸局勢可以穩定。」

包承柯憂心的說，如果民進黨選擇「法理台獨」踩中國紅線，外部勢力繼續模糊支持「台獨」，有天兩岸對峙局面恐怕會爆發對抗衝突，美國是否遵守諾言出兵幫助台灣，那又是另一回事。

今年李克強政府工作報告，涉台部分新增「堅決反對外部勢力干涉」，王毅外長記者會首次回應中美、中日關係時，正告別碰台灣問題，明顯感受大陸無法忍受「外部勢力介入」。面對緊繃的台海問題，北京依然希望以和平方式解決，對台大政方針沒有改變。但從台海整體走勢來看，已遠遠偏離理想狀態，也難怪王毅公開再次向美日喊話，台灣問題不要再碰，「兩岸的事還是得兩岸自己解決。」

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