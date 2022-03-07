貝里斯總理8日抵台訪問　蔡英文軍禮迎接頒「特種大綬卿雲勳章」

▲我國友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）應我國邀請，預計將於3月8日至12日率團訪問台灣。。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

我國友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）應我國邀請，預計將於3月8日至12日率團訪問台灣。對此，總統府發言人張惇涵 Chang Tun-Han 7日表示，此行是布里仙紐總理睽違16年後，首度以總理身分來訪，總統蔡英文將於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」。

張惇涵表示，蔡英文將在3月9日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」，表彰其對深化兩國邦誼之卓著貢獻；而同日午間，蔡英文也將於總統府設國宴款待。

張惇涵表示，中華民國與貝里斯建交33年間相互扶持，共同推動醫療、經貿、基礎建設及農業發展等合作計畫，發展出緊密友誼及豐碩的合作成果。他說，在國際疫情嚴峻之際，兩國並肩抗疫，分享防疫資訊與物資，共同守護兩國人民健康，增進兩國人民福祉。

張惇涵表示，今年1月，副總統賴清德率團出席宏都拉斯共和國新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮時，曾與布里仙紐總理進行會晤，並邀約其訪台。賴清德也將於3月11日陪同參訪台南，見證崑山科技大學頒贈布里仙紐總理名譽博士學位。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括：婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）總理夫人、外交、外貿暨移民部長柯特尼(Eamon Courtenay)、教育、文化暨科技部長馮賽卡(Francis Fonseca)、農業、糧食安全暨企業部長麥伊(Jose Mai)、內閣秘書長萊斯利(Stuart Leslie)及投資暨貿易大使布海梅(Jaime Briceño)等多位重要閣員。