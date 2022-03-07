　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

貝里斯總理8日抵台訪問　蔡英文軍禮迎接頒「特種大綬卿雲勳章」

▲▼我國友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）應我國邀請，預計將於3月8日至12日率團訪問台灣。。（圖／總統府提供）

▲我國友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）應我國邀請，預計將於3月8日至12日率團訪問台灣。。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

我國友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）應我國邀請，預計將於3月8日至12日率團訪問台灣。對此，總統府發言人張惇涵 Chang Tun-Han 7日表示，此行是布里仙紐總理睽違16年後，首度以總理身分來訪，總統蔡英文將於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」。

張惇涵表示，蔡英文將在3月9日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」，表彰其對深化兩國邦誼之卓著貢獻；而同日午間，蔡英文也將於總統府設國宴款待。

張惇涵表示，中華民國與貝里斯建交33年間相互扶持，共同推動醫療、經貿、基礎建設及農業發展等合作計畫，發展出緊密友誼及豐碩的合作成果。他說，在國際疫情嚴峻之際，兩國並肩抗疫，分享防疫資訊與物資，共同守護兩國人民健康，增進兩國人民福祉。

張惇涵表示，今年1月，副總統賴清德率團出席宏都拉斯共和國新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮時，曾與布里仙紐總理進行會晤，並邀約其訪台。賴清德也將於3月11日陪同參訪台南，見證崑山科技大學頒贈布里仙紐總理名譽博士學位。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括：婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）總理夫人、外交、外貿暨移民部長柯特尼(Eamon Courtenay)、教育、文化暨科技部長馮賽卡(Francis Fonseca)、農業、糧食安全暨企業部長麥伊(Jose Mai)、內閣秘書長萊斯利(Stuart Leslie)及投資暨貿易大使布海梅(Jaime Briceño)等多位重要閣員。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
阿姨上廁所太大聲　外甥怒砍10多刀噴血
快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了
揭教召恐怖真相　前職軍是「超兇D球女神」
二伯15年前就爆紅　蔡阿嘎：她才是網紅始祖
貴婦奈奈夫醫美診所「害死人」　判賠結果出爐了
獨／養雞哥中獎爽開海神回家！他酸「套路」　老闆怒告：你慘了
領退休金要選時間　他挑錯日子「22萬元飛了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貝里斯總理8日抵台訪問　蔡英文軍禮迎接頒「特種大綬卿雲勳章」

「303大停電」台電董事長請辭　經濟部次長曾文生代理

快訊／史上最硬教召第3天操課內容曝　執行「戰傷急救」訓練

快訊／蘇貞昌慰留王美花理由曝光　台電董事長、總經理確定丟官　

少將因2880元餐費核銷遭重判　管碧玲為韓豫平喊冤：應給非常上訴機會

黃珊珊免失業！人口低於250萬「要減少1副市長」　北市：下屆才算

新北雙和醫院金門服務台啟動　楊鎮浯：提供赴台轉診鄉親更好服務

柯文哲批民進黨搞一言堂　林鶴明：跟普丁說烏克蘭是納粹一樣莫名

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

貝里斯總理8日抵台訪問　蔡英文軍禮迎接頒「特種大綬卿雲勳章」

「303大停電」台電董事長請辭　經濟部次長曾文生代理

快訊／史上最硬教召第3天操課內容曝　執行「戰傷急救」訓練

快訊／蘇貞昌慰留王美花理由曝光　台電董事長、總經理確定丟官　

少將因2880元餐費核銷遭重判　管碧玲為韓豫平喊冤：應給非常上訴機會

黃珊珊免失業！人口低於250萬「要減少1副市長」　北市：下屆才算

新北雙和醫院金門服務台啟動　楊鎮浯：提供赴台轉診鄉親更好服務

柯文哲批民進黨搞一言堂　林鶴明：跟普丁說烏克蘭是納粹一樣莫名

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

「全力助烏克蘭人到台依親！」　吳釗燮：正在討論學生來台就學

羅志祥突PO片喊：救我！　「機場0人影」嚇壞狂奔網：捏了把冷汗

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

青昀苗圃種植杜鵑花團錦簇　新北青農女力黃美娟表現亮眼

新店馬公公園「小小航海家」啟用　侯友宜：持續打造共融遊戲場

新北金山警慶祝國際婦女節　分局長詹志文溫馨送蛋糕致意

英房產富豪搶「藥用大麻商機」　估砸3800萬蓋10設施建大麻農場

嘉義中埔鄉836戶「停電50分鐘」！鷹架倒塌壓電線　台電急搶修

不斷更新／烏克蘭已獲得近「2萬枚」反坦克和防空飛彈

大博會首日登場　世新19系師長為考生解惑

新垣結衣未接新工作到7月！　網瘋猜「備孕中」…星野源甜曝日常

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

賴清德看完《時代革命》沉重到說不出話

快訊／蘇貞昌慰留王美花理由曝光　台電董事長、總經理確定丟官　

快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

北市3月人口跌破250萬　柯曝2原因

快訊／新北確診者在北市2天足跡曝！

快訊／史上最硬教召第3天操課內容曝　執行「戰傷急救」訓練

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

台電董座請辭　經部次長傳將接任

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

蓬佩奧訪台收422萬演講費　主辦方證實：美國常態作法

體育署長懸缺超過200天　立委傻眼：政府真的重視體育？

高端快過期報廢　陳佩琪：一下午僅2人

更多熱門

相關新聞

賴清德與貝里斯總理雙邊會談　邀3月遊台南

賴清德與貝里斯總理雙邊會談　邀3月遊台南

副總統賴清德抵達宏都拉斯後，與貝里斯總理布里仙紐（Hon. John Briceno ）進行雙邊會談。由於布里仙紐規劃在今年3月訪台，賴清德也邀請布里仙紐到台南一遊。

貝里斯5萬球迷「娃娃雨」　全捐聖誕禮物

貝里斯5萬球迷「娃娃雨」　全捐聖誕禮物

22國人置產選台中　意外！一友邦買房量體超越日本　

22國人置產選台中　意外！一友邦買房量體超越日本　

WHA特別會議　海地、貝里斯發言挺台　

WHA特別會議　海地、貝里斯發言挺台　

快訊／貝里斯龍蝦199項產品進口關稅　立院拍板調降

快訊／貝里斯龍蝦199項產品進口關稅　立院拍板調降

關鍵字：

貝里斯

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面