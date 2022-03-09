　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋卡關柯文哲難剪綵　北市民無緣觀賞中職冠軍賽、MLB

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

在台北市長柯文哲任內經歷停工又復工、工期延宕5年的遠雄大巨蛋，於2020年8月復工，力拼要在柯文哲2022年任期結束前完工開幕。如今傳出，營建署引用前都發局長時代的會議紀錄，質疑「大巨蛋B1是否能當避難層」，要求補充資料。也因為避難層喬不定，大巨蛋恐難按照計畫在今年夏天開幕，柯文哲恐等不到任內剪綵。

大巨蛋歷經5年停工，7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬後，2020年7月16日終於核准變更設計，北市府在同年8月同意遠雄復工。

遠雄在2021年8月向建管處申請第4次變更設計，要以「B1做為避難層」提出防火避難性能審查計畫，台灣建築中心在9月4日評定通過、北市府於11月1日同意B1作為避難層並在10日發文中央。但中央遲未核發「認可通知書」，不讓遠雄繼續施工。在今年3月2日，營建署回問北市府，質疑市府立場前後矛盾。

北市府發言人陳智菡表示，大巨蛋案第三次變更設計技術抽查所列安全梯構造不符建築技術規則建築設計施工編第97條規定之缺失項目，於110年8月2日掛號申請第四次變更，北市府於110年11月1日召開會議討論，並由設計建築師與會說明於第四次變更設計圖說修正將地面層及地下一 層同時認定為避難層，且符合營建署110年4月8號營署建管字第1100017950號函之釋示，故於110年11月10日函覆原則同意旨案地下一層亦可認定為避難層。

陳智菡強調，北市府就是依營建署去年4月的函釋，函釋內容說地下一層也可當避難層，因此去年11都發局同意以B1當避難層，去年12月台建中心函詢遠雄以B1為避難層是否已經都發局同意，遠雄也於2天後回覆同意

遠雄副總經理楊舜欽則回應，遠雄站在申請人的立場，不管在變更設計上或是避難層認定上，本來就是申請人主義，「營建署在之前也有講過，在避難層的認定上是申請人主義，也沒有限定在地面層」，因此遠雄按照各主管機關的要求進行補件。目前建築中心的評定與審查都已經通過了，就剩最後一步的評定書了，「站在申請人的立場，當然希望能夠趕快加緊腳步」。

至於是否會延誤到開幕剪綵的時間？楊舜欽說，今年第二季末、第三季初，能夠拿到使照，目前整個工期的排程都還是按照原定計畫進行。楊舜欽說，工期的調整是營造方自己內部的作業問題，目前並沒有延誤，然後依造工期的調整，還是按照原本進度在做。

媒體追問，還沒拿到使照，但已經有人來談使用規劃？楊舜欽證實，本來預計開幕的時候要辦U23，能夠當國際比賽場地，後續包括MLB、中職冠軍賽，都有跟我們做聯繫。

楊舜欽強調，大巨蛋工程目前都按照原定計畫在進行，因為第四次建照變更的內容不大，只要在建照變更範圍以外的工項，目前都還可以進行施作。

▲▼營建署回復北市府大巨蛋「地下一層就是避難層」說法。（圖／記者陳家祥攝）

▲營建署回復北市府大巨蛋「地下一層就是避難層」說法。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變
大S電話20年沒變具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」
快訊／高雄三民區工廠大火！　黑煙竄天際
快訊／大S老公「下榻防疫旅館」曝光！　1晚8000起
美禁俄油能嚇倒普丁？　他曝全世界先忍受「1件事」
小S氣炸嗆女兒「下通牒」！婆婆反斥：不喜歡再聽到妳說
知名民宿少東偷拍14女！　下場出爐
26歲巨乳女黑手私照曝光！　狂露半球引暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貝里斯總理：支持台灣跟周邊國和平共存、參與國際組織

大巨蛋卡關柯文哲難剪綵　北市民無緣觀賞中職冠軍賽、MLB

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

遊憩環境未興建聯外道路任由閒置　監察院糾正南庄鄉公所

王美花續留　萬美玲批「外行領導內行」：給再多時間也徒勞無功

史上最硬14天教召第5天　7公里行軍「戴防毒面具」戰鬥實境操課

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

貝里斯總理：支持台灣跟周邊國和平共存、參與國際組織

大巨蛋卡關柯文哲難剪綵　北市民無緣觀賞中職冠軍賽、MLB

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

遊憩環境未興建聯外道路任由閒置　監察院糾正南庄鄉公所

王美花續留　萬美玲批「外行領導內行」：給再多時間也徒勞無功

史上最硬14天教召第5天　7公里行軍「戴防毒面具」戰鬥實境操課

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

台積電止跌回升至568元　分析師點2成因、曝「技術性反彈」

UNIQLO驚傳試衣間產子！長髮妹「手拎胎盤」血染滿地　警方急回應

美到3月底！台南將軍千棵木棉花海盛開　還能免費拔蘿蔔、野餐

澳洲鎳礦股價暴跌23％停牌　中國鎳礦巨頭稱無意出售股權

趁夫病危盜賣股票、存款近500萬　狠妻辯「生前曾授權」被打臉

萬昭清熱身賽狀況佳　開季一軍有望

22歲男星演乩童真上身？　手拿法器竟「突然想吐」導演嚇傻！

第二季動畫OP？《咒術迴戰》手遊正式公開遊戲主題曲...網：必玩

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

台灣遭俄羅斯列不友善國家　她轟蘇貞昌無知：影響原物料進口

蔡英文存款年增280萬　選票補助款餘1.11億

快訊／振興加碼券使用率不到5成　國發會擬延長期限至6月底

曹興誠「2兒都中華民國籍」：台灣有事他們會回來剿共

北捷手扶梯這突起功能是什麼？　答案竟與「成龍」有關

影／被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒答不出來

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

北市長選舉綠營3將　陳建仁民調領先

台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

蘇貞昌財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

史上最硬教召第5天　7公里行軍「戴防毒面具」實境操課

蓬佩奧來台「商業考量」？　費鴻泰爆氣飆粗口：丟人不要臉

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

史上最硬教召第4天開始操了！　執行「5公里行軍訓練」

更多熱門

相關新聞

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

303全台大停電，台電董座、總座因此下台負責，經濟部長王美花則被行政院長蘇貞昌慰留。對此，台北市長柯文哲說，松湖、玉成變電所的問題拖多久了都不處理，一個拖過一個，「董事長說要來拜訪我，還沒來拜訪我，他就又不見了，不見了幾個董事長？」

大巨蛋又被卡　柯文哲火大嗆內政部

大巨蛋又被卡　柯文哲火大嗆內政部

北捷開131職缺　年領13個月＋獎金

北捷開131職缺　年領13個月＋獎金

松湖變電所卡關才限電？高嘉瑜批：台電一直擺爛

松湖變電所卡關才限電？高嘉瑜批：台電一直擺爛

北市批台電打烏賊戰愚弄人民

北市批台電打烏賊戰愚弄人民

關鍵字：

柯文哲柯P台北市大巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

謝和弦「不能輸大S」！

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面