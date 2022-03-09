大巨蛋卡關柯文哲難剪綵　北市民無緣觀賞中職冠軍賽、MLB

▲遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

在台北市長柯文哲任內經歷停工又復工、工期延宕5年的遠雄大巨蛋，於2020年8月復工，力拼要在柯文哲2022年任期結束前完工開幕。如今傳出，營建署引用前都發局長時代的會議紀錄，質疑「大巨蛋B1是否能當避難層」，要求補充資料。也因為避難層喬不定，大巨蛋恐難按照計畫在今年夏天開幕，柯文哲恐等不到任內剪綵。

大巨蛋歷經5年停工，7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬後，2020年7月16日終於核准變更設計，北市府在同年8月同意遠雄復工。

遠雄在2021年8月向建管處申請第4次變更設計，要以「B1做為避難層」提出防火避難性能審查計畫，台灣建築中心在9月4日評定通過、北市府於11月1日同意B1作為避難層並在10日發文中央。但中央遲未核發「認可通知書」，不讓遠雄繼續施工。在今年3月2日，營建署回問北市府，質疑市府立場前後矛盾。

北市府發言人陳智菡表示，大巨蛋案第三次變更設計技術抽查所列安全梯構造不符建築技術規則建築設計施工編第97條規定之缺失項目，於110年8月2日掛號申請第四次變更，北市府於110年11月1日召開會議討論，並由設計建築師與會說明於第四次變更設計圖說修正將地面層及地下一 層同時認定為避難層，且符合營建署110年4月8號營署建管字第1100017950號函之釋示，故於110年11月10日函覆原則同意旨案地下一層亦可認定為避難層。

陳智菡強調，北市府就是依營建署去年4月的函釋，函釋內容說地下一層也可當避難層，因此去年11都發局同意以B1當避難層，去年12月台建中心函詢遠雄以B1為避難層是否已經都發局同意，遠雄也於2天後回覆同意

遠雄副總經理楊舜欽則回應，遠雄站在申請人的立場，不管在變更設計上或是避難層認定上，本來就是申請人主義，「營建署在之前也有講過，在避難層的認定上是申請人主義，也沒有限定在地面層」，因此遠雄按照各主管機關的要求進行補件。目前建築中心的評定與審查都已經通過了，就剩最後一步的評定書了，「站在申請人的立場，當然希望能夠趕快加緊腳步」。

至於是否會延誤到開幕剪綵的時間？楊舜欽說，今年第二季末、第三季初，能夠拿到使照，目前整個工期的排程都還是按照原定計畫進行。楊舜欽說，工期的調整是營造方自己內部的作業問題，目前並沒有延誤，然後依造工期的調整，還是按照原本進度在做。

媒體追問，還沒拿到使照，但已經有人來談使用規劃？楊舜欽證實，本來預計開幕的時候要辦U23，能夠當國際比賽場地，後續包括MLB、中職冠軍賽，都有跟我們做聯繫。

楊舜欽強調，大巨蛋工程目前都按照原定計畫在進行，因為第四次建照變更的內容不大，只要在建照變更範圍以外的工項，目前都還可以進行施作。

▲營建署回復北市府大巨蛋「地下一層就是避難層」說法。（圖／記者陳家祥攝）