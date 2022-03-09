大巨蛋又被卡　柯文哲嗆內政部：不要那種「上面交代不要過」的態度

▲柯文哲出席110年工業及服務業普查「台北市工業及服務業普查處」成立揭牌典禮 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

在台北市長柯文哲任內經歷停工又復工、工期延宕5年的遠雄大巨蛋，在2020年8月復工，力拼要在柯文哲2022年任期結束前完工開幕。如今傳出，營建署引用前都發局長時代的會議紀錄，質疑「大巨蛋B1是否能當避難層」，要求補充資料。對此，市長柯文哲不滿表示，該審的趕快審就好，「有沒有刁難、有沒有拖，大家心裡有數」。

去年8月2日遠雄向建管處申請大巨蛋第4次變更設計，以「體育館地下1層為避難層」為基礎，提出防火避難性能審查計畫，9月4日經台灣建築中心評定通過，市府於11月1日會議確認同意B1作為避難層，等於為遠雄背書，11月10日發文回覆中央認定結果。

但沒想到，營建署在今年3月2日回文北市府，並引用都發局某次會議紀錄，指前都發局長林洲民認為1樓是避難層，市府說法前後矛盾，要求都發局再補充說明理由。遲至今日仍未發出評定書。

對此，柯文哲9日表示，營建署發文之前應該先把過去發的文字再檢查一遍。去年4月8日，內政部營建署就有給北市都發局一個文，避難層不限於地面一層，「地面一層以外之樓層，如何於上開規定，亦得做為避難層」。

柯文哲說，正常狀況下避難層應該是在一樓，當時遠雄把B1也當作避難層，當然這就要嚴格審查，當然有經過一些討論，特別是找建築師公會有來討論，所以B1如果要當避難層，要做一些改裝，有些安全設計要做。現在我們按照專家意見，部分B1層要做為避難層的時候，要做那些改變，修了一遍送去內政部審查，故事就這樣。

「B1層做避難層的時候，不是無條件做，一定要做一些修正。」柯文哲說，故事很簡單，內政部卡台北市政府也不是只有卡這件，「大彎北段卡多久？卡2年了，所以是這樣，該審的趕快審就好」。

會不會認為內政部故意卡蛋不在任內完工？柯文哲強調，「我不會把大巨蛋完工視為是我的政績，我是來善後的」，大巨蛋如果能拆就拆，不能拆至少要安全可用，就是用這種態度，至少要做到安全可用，就這麼簡單。

柯文哲強調，該修的就修，其實大巨蛋已經做很多安全改善設施，防火區劃那些，已經比當年設計好太多，但到底行不行，還是要社會公開透明檢查一遍。

媒體追問，是否感受到大巨蛋被刁難？柯文哲說，「有沒有刁難、有沒有拖，大家心裡有數」，先問大灣北段拖幾年了？柯越講火氣越大，強調該解決問題要解決，不要那種「上面交代不要給你過」的態度，「不然出來講為什麼大灣北段拖那麼多年了？今天火氣比較大」。