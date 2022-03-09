斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

記者陳家祥／台北報導

303全台大停電，台電董座、總座因此下台負責，經濟部長王美花則被行政院長蘇貞昌慰留。對此，台北市長柯文哲說，松湖、玉成變電所的問題拖多久了都不處理，一個拖過一個，「董事長說要來拜訪我，還沒來拜訪我，他就又不見了，不見了幾個董事長？」

▲柯文哲110年工業及服務業普查「台北市工業及服務業普查處」成立揭牌典禮 。（圖／記者黃克翔攝）



「不蓋變電所是台北市政府的責任嗎？」柯文哲9日受訪略帶火氣回應，台電要蓋變電所要辦說明會，居民一定會抗議，「難道台電是希望我出動警察、軍隊，把抗議的全部抓起來關起來，讓你去施工嗎？不會嘛，應該要來說明啊」。

柯文哲不滿表示，該做的事要做，他也知道居民會有意見，不然台電期望怎樣？該做的事不做、皮皮的拖到現在，現在說不是缺電是電路問題，「是啊，我也知道啊，缺電不缺電另外再講」。

柯文哲直言，松湖、玉成變電所的問題拖多久了都不處理，一個拖過一個，「董事長說要來拜訪我，還沒來拜訪我，他就又不見了，不見了幾個董事長？」

至於台電董座、總座雙雙為停電一事下台，但王美花卻留任合理嗎？柯文哲說，「你去問蘇貞昌，問我幹什麼？人事又不是我決定的」。

柯文哲接著說，還是那句話，該做的事情要做，他提出的能源政策問題中央都沒辦法回答，「到2025再生能源可以20%嗎？是、不是？確定嗎？大家都知道不可能嘛」，所以該做的不做、能拖就拖，先騙過今年的選票，今年騙過再想下次怎麼騙，「2025再生能源可以達到20%嗎？真的嗎？不然叫經濟部長誰出來講，有可能嗎？」