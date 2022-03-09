蘇貞昌吟「孫中山詩」頌女性　國民黨爆：來源出自陸劇

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（8日）到立法院進行施政報告與總質詢，適逢38婦女節，他當場引述國父孫中山的詩文讚美女人，但是暗酸孫中山拐跑大金主女兒。對此，國民黨黨史館主任林家興表示，經查證資料，《國父全集》內並無收錄該詩，訛傳機會高，搜尋該詩出處多為中國大陸近年文章轉傳引用，以及出現在中國電視劇情中稱是孫中山所做。

蘇貞昌在國會殿堂上引用孫中山情詩片段，「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊點燃多少家庭、新的一天，把零零碎碎縫補成美麗；人類生了女人，女人卻生了全人類。這個世界如果沒有女人，將少了50%的真、70%的善、100%的美」。

蘇貞昌還酸說，這不是他寫的詩，不敢掠美，作者跟她一樣做政治工作，曾經公開的講愛女人勝過讀書，作者很有魅力、口才很好，到處募款，有大金主的女兒愛上作者，還把人家拐跑了，這個人大家都認識，就在上面，意指掛在立院上的國父孫中山遺像。

對此，林家興表示，經查證資料，《國父全集》內並無收錄該詩，且文筆體裁與國父孫中山先生過往所寫詩作大相徑庭，訛傳機會高，搜尋該詩出處多為中國大陸近年文章轉傳引用，以及出現在中國電視劇情中稱是孫中山所做。建議蘇貞昌在國會殿堂，應花更多時間關心高雄、台南缺電等民眾高度關心的議題。